Он верил в свою безнаказанность: У мажора, открывшего охоту на содержанок, был условный срок за избиение девушки

СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-27T16:32:32+03:00

После этого, по версии силовиков, он поверил в безнаказанность и забил содержанку до смерти [видео]

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Вырванные ресницы, сломанные ребра и искалеченные лица. Ох, не так себе представляли романтичную сказку питерские красавицы в совместной жизни с богатым плэйбоем. 32-летний Олег и вправду с первого взгляда создавал впечатление принца на белом коне. Папа мажора – влиятельный в Петербурге бизнесмен, выходец из милиции. Мама – владелица фирмы элитных вин. Ну а сам Олег благодаря родителям купался в деньгах и умел жить красиво. На втором же свидании на карту ошарашенной девушки от ухажера сваливалось полмиллиона рублей. Так и случилось с 23-летним психологом Аленой. Девушка познакомилась с плэйбоем через общих друзей. И уже после первой встречи красавице положили на счет круглую сумму и отправили отдыхать на курорт. Такие ухаживания быстро вскружили голову Алене. Но принц на белом коне оказался настоящим чудовищем.

Красавец-плэйбой разочаровался в богатых женщинах, считая, что им нужны только деньги. Поэтому мажор решил проучить всех содержанок и открыл на них настоящую охоту. После нескольких свиданий парень месяцами удерживал девушек в своей квартире и жестоко избивал. Такая горькая участь ждала и Алену. Итог ее романтичной сказки – три перелома. Всего жертвами плэйбоя стали больше пяти девушек. Последнюю из них - 21-летнюю содержанку Ирину - Олег и вовсе забил до смерти у себя дома. После кровавой расправы Олег ударился в бега. Теперь его ищет уголовный розыск. К ним мы и отправились с вопросом - а почему горе-принца не задержали раньше?

Содержанку нашил мертвой после избиенияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«СУД УЧЕЛ РАСКАЯНИЕ И ИЗВИНЕНИЯ»

- Да как же не задержали? - негодует один из сыщиков. - У Олега действительно очень интересный папа. Он очень оберегает своего ребенка. Но одна из девушек все-таки решилась написать заявление на него. И как вы думаете, чем все кончилось? А вот условным сроком. Так решил суд…

Как оказалось еще задолго до жестокого убийства одна из жертва плэйбоя действительно обратилась в полицию. Но вот добиться колонии для изувера так и не смогла. Об этом плэйбой с гордостью рассказывал своим следующим жертвам.

- Заявление на Олега подала Нина, она из Москвы, - делится психолог Алена. - Олег говорил, что она дорогая эскортница. Все началось с того, что он нашел переписку в ее телефоне с другим мужчиной и за это избил. По его словам, ей даже пришлось переделывать операцию на груди (импланты).

Плэйбоя уже судили за избиенияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О жестоких побоях Нина рассказывала и в суде.

- Олег снял с меня серьги и другие украшения, - плакала в суде красавица. – Он сказал, что делает это, чтобы не порвать уши, и оставить украшения себе на память обо мне! Он бил меня по лицу и всему телу. Побои продолжались целых три дня. Он не выпускал меня из квартиры и расспрашивал о бывших мужчинах. Требовал, чтобы я рассказала обо всех, кто был у меня в контактах.

Показания против плэйбоя дала даже мама Нины, которая рассказала суду, что Олег бил дочь руками, ногами и гипсом. От жестоких побоев девушку увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, кровоподтеками лица, грудной клетки, рук и ног.

Девушка скончалась после побоевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но вот представителей Фемиды жалостливый рассказ не разжалобил. И плэйбою назначили 2,5 года … условно!

- Смягчающими обстоятельствами стало признание вины, возмещение материального и морального вреда, данные о личности подсудимого, который ранее не был судим, раскаялся, принес свои извинения потерпевшей, характеризуется исключительно положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, - заключила судья Санкт-Петербургского суда Юлия Сафонова, которая рассматривала жалобу адвоката Нины на слишком мягкий приговор.

Именно этот приговор, по мнению силовиков, и стал толчком к убийству содержанки.

- Парень просто поверил в свою безнаказанность, - делятся силовики.

Красавица всегда мечтала о принце на белом конеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«СТАЛ АГРЕССИВНЫМ ИЗ-ЗА РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ?»

Удивительно, но родители Олега, по словам девушек, знали о жестокости сына. Но предпочитали не вмешиваться в его личную жизнь.

- Женат Олег никогда не был, - поясняет Алена. - Он очень болезненно отнесся к разводу родителей. Сейчас у отца новая семья. Отсюда, наверное, и такая ненависть к женщинам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669250" frameborder="0"></iframe> Мажор открыл охоту на красавиц.Питерского мажора обидела девушка. Он решил мстить: забивал до смерти содержанок.

Переживания плэйбоя из-за развода родителей подтверждает и другая жертва Олега. 28-летняя маркетолог Светлана стала его девушкой после Алены.

- С Олегом мы познакомились через общих друзей, - делится Светлана. - Я понятия не имела, что он такой… Поначалу он был обычным парнем. Рассказывал мне, что отец ушел от матери, женился на молодой девушке. Эту девушку он терпеть не мог ее.

Светлане пришлось пережить те же муки, что и предыдущим жертвам.

- Олег насильно меня удерживал у себя дома целый месяц, - с ужасом вспоминает подробности «семейной жизни» девушка. – Никуда не отпускал, разбил телефон. Избивал сначала раз-два в неделю. Потом это стало происходить ежедневно. Бил так, чтобы синяков не было - по животу, ногам. Пытался сломать мне руки, я удавалось выворачиваться, так как одно время занималась единоборствами.

По словам Светланы, Олег жаловался на новую жену отцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана в отличие от других жертв оказалась бойкой. Но и это не спасло девушку.

- Если давать ему отпор, это плохо кончается, - поясняет Светлана. – Он бил меня по голове. Я не сомневаюсь, что он бил других девушек. Я сама прошла через это. Я хотела воткнуть ему нож в горло, когда он подходил ко мне. Но у меня из рук все падало. Трясло от ужаса. Я надеялась, что его посадят раньше, чем оно кого-нибудь убьет.

Светлане удалось вовремя сбежать от Олега. Как и с другими, плэйбой потом извинялся и пытался вернуть красавицу:

«Я хочу обнимать тебя. Прости меня за мои ошибки. Не надо было меня оставлять. Я тебя тоже простил. Думал, ты вернешься. От всего сердца желаю тебе жить, как ты желаешь».

- Сбежав, я постаралась свалить быстрее из города, - вспоминает Светлана. - Я улетела сразу. Он чувствует себя виноватым, но на самом деле он нехороший человек.

«У ОЛЕГА БЫЛИ ДОБРЫЕ ДЕЛА»

Мы нашли и четвертую жертву, которой удалось спастись. Елену до сих пор трясет, как только она слышит имя своего истязателя. Девушка признается, что до сих пор боится Олега, поэтому рассказывать какие-то подробности не спешит.

- Я знаю, что произошло, это все очень и очень ужасно, - вздыхает Лена. - Но я вам ничего рассказывать не буду. Все боятся его.

Парень теперь в бегах

Однако не все видят в Олеге изверга. Мама одной из жертв неожиданно вступилась за парня.

- У него были и хорошие дела, - пояснила женщина «КП». – Мне жалко его и его семью. Нельзя говорить об Олеге только плохое.

Сейчас поисками Олега занимаются силовики. Сами же жертвы уверены, что плэйбой уже давно бежал заграницу.

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