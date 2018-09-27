Не дождетесь: в отличие от Ленинградской области, снега в Петербурге пока не будет

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-27T14:14:37+03:00

Не дождетесь: в отличие от области, снега в Петербурге пока не будет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Последние дни стали настоящим испытанием для Петербурга и петербуржцев. Город оказался под ударом стихии – Нева затопила набережные, а штормовой ветер поломал деревья. В дополнение к «приятной» картине, синоптики пообещали и первые заморозки. В ночь с пятницы на субботу в Ленинградской области может выпасть мокрый снег. Ждать ли его жителям Северной столицы, и какая погода придет в регион в ближайшее время, корреспонденту «КП-Петербург» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Самая холодная ночь - с 28 на 29 сентября. В городе будет 2-4 градуса тепла и без осадков, а по области, особенно в северо-восточных районах, ожидается также 2-4 градуса, но ниже ноля. Может выпасть и некоторое количество мокрого снега, - рассказал синоптик.

Но это разовая «акция». После налетевшего на северо-запад шторма, уже в воскресенье температура вернется к своей климатической норме. В Петербурге будет +10…+12 градусов, солнечно и без осадков. Потеплеет и в Ленинградской области.

Еще одного «бабьего» лета петербуржцам ждать, конечно же, не стоит, однако и серьезного похолодания не предвидится.

- Сейчас трудно сказать, когда в городе выпадет снег, но в ближайшую неделю-две, таких аномалий точно не будет, - заверил Юрий Куткевич.