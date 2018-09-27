Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Герта»-«Бавария», «Байер»-«Боруссия» и другие матчи 6-го тура немецкого чемпионата

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-27T14:44:01+03:00

Лидер Бундеслиги «Бавария» отправится в гости к «выскочке» - берлинской «Герте», а дортмундская «Боруссия» поедет в Леверкузен, где сыграет с «Байером»: расписание матчей 6-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019

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Всего один день прошел с последней игры 5-го тура Бундеслиги, а уже завтра, 28 сентября, первым матчем стартует 6-й тур немецкого чемпионата. Водной из центральных встреч сойдутся берлинская «Герта», достаточно неожиданно занимающая четверное место в таблице и лидер турнира «Бавария». Несмотря на то, что игра пройдет в Берлине, три четверти специалистов уверены в победе команды из Мюнхена. На победу «Герты» ставят только отчаянные оптимисты, которых набралось меньше девяти процентов.

Продолжится тур в субботу. 29 сентября сыграют находящиеся в верхней части таблицы «Вольфсбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Штуттгарт» и «Вердер», «Нюрнберг» и «Фортуна», «Шальке 04» и «Майнц 05», а также «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».

Украшением игрового дня станет противостояние леверкузенского «Байера» и дортмундской «Боруссии». Несмотря на то, что «желтые» идут вторыми, а «аспириновые» находятся в середине таблицы, шансы хозяев и гостей считаются почти равными. 33 процента за «Байер», 28 ставят на ничью и 39 экспертов из ста уверены в победе «Боруссии».

Завершится 6-й тур двумя матчами в воскресенье. 30 сентября сыграют «Айнтрахт» и «Ганновер 96», а также два «бурга» - «Аугсбург» примет на своем поле «Фрайбург».