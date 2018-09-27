Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Герта»-«Бавария», «Байер»-«Боруссия» и другие матчи 6-го тура немецкого чемпионата
Всего один день прошел с последней игры 5-го тура Бундеслиги, а уже завтра, 28 сентября, первым матчем стартует 6-й тур немецкого чемпионата. Водной из центральных встреч сойдутся берлинская «Герта», достаточно неожиданно занимающая четверное место в таблице и лидер турнира «Бавария». Несмотря на то, что игра пройдет в Берлине, три четверти специалистов уверены в победе команды из Мюнхена. На победу «Герты» ставят только отчаянные оптимисты, которых набралось меньше девяти процентов.
Продолжится тур в субботу. 29 сентября сыграют находящиеся в верхней части таблицы «Вольфсбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Штуттгарт» и «Вердер», «Нюрнберг» и «Фортуна», «Шальке 04» и «Майнц 05», а также «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».
Украшением игрового дня станет противостояние леверкузенского «Байера» и дортмундской «Боруссии». Несмотря на то, что «желтые» идут вторыми, а «аспириновые» находятся в середине таблицы, шансы хозяев и гостей считаются почти равными. 33 процента за «Байер», 28 ставят на ничью и 39 экспертов из ста уверены в победе «Боруссии».
Завершится 6-й тур двумя матчами в воскресенье. 30 сентября сыграют «Айнтрахт» и «Ганновер 96», а также два «бурга» - «Аугсбург» примет на своем поле «Фрайбург».