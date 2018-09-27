2018-09-27T15:11:24+03:00
Происшествия

Взрыв на заводе "Кулон" в Петербурге 27 сентября: пострадали четыре человека

По одной из версий, на заводе "Кулон" в Петербурге детонировал взрыватель от снаряда
Роман ЛЯЛИН
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На заводе произошел взрыв Фото: Яндекс.панорамыНа заводе произошел взрыв Фото: Яндекс.панорамы
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В Петербурге на оборонном заводе "Кулон" 27 сентября прогремел взрыв. Хлопок произошел на четвертом этаже здания в столярной мастерской. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

- В помещении столярной мастерской на улице Профессора Качалова произошел хлопок неизвестного вещества, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. - Площадь помещения, где произошел хлопок, составляет 25 квадратных метров Горения и разрушения нет. Пострадали четыре человека. Травмы, полученные рабочими, не существенны. Поэтому медики осматривают людей на месте. Если потребуется госпитализация, то пострадавших доставят в больницу. На месте работают сотрудники "скорой помощи".

В причинах взрыва сейчас разбираются силовики. По одной из версий, детонировать мог взрыватель. Местные жители рассказывают, что один из рабочих нашел взрыватель времен войны и вместе с товарищами пытался разобрать его.

В МЧС отмечают, что газа на предприятии не было. Поэтому пока назвать точную причину - сложно. Медики устанавливают, какие травмы получили рабочие.

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