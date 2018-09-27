2018-09-27T17:04:30+03:00
Общество

Врача-невролога, напавшего с ломом на Исаакиевский собор, отправили в психбольницу

Специалиста по психологии признали невменяемым
Роман ЛЯЛИН
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Врач хотел разрушить соборВрач хотел разрушить соборФото: Олег ЗОЛОТО
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Нападение на Исаакиевский собор произошло поздним вечером. Неизвестный мужчина, вооружившись ломом, стал крушить здание достопримечательности. К месту происшествия сразу же вызвали полицейских, которые и задержали дебошира. Поначалу сотрудники собора подумали, что мужчина был обычным пьяницей. Но нападавшим оказался 32-летний врач-невролог.

- Мужчина разбил стекло с восточной стороны Исаакиевского собора и повредил соборную дверь, - рассказывают в полиции. - Также он разбил два витринных стекла гостиницы, расположенной рядом с собором.

Дебошира, к слову, сразу же передали врачам "скорой помощи". При полицейских мужчина продолжал себя вести неадекватно. Поэтому они решили не связываться с ним.

- В момент задержания, мужчина бросил лом в сторону витража, - делятся силовики.

На врача возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Ущерб собору оценили в 100 тысяч рублей. Ему грозило до трех лет колонии. Но медики признали мужчину невменяемым.

- Врач освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Мужчина направлен на лечение в психиатрическую больницу.

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