Дневник главного врача: Дети не понимают, что плохо видят

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-27T18:41:18+03:00

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Врачи – это особая каста. Люди в белых халатах всегда вызывают трепет и почтение окружающих, ведь их призвание – спасать. Они обладают знаниями, неподвластными обычному человеку. Поэтому их работа всегда окутана легким ореолом врачебной магии и таинственности. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» решила узнать, что же волнует современных докторов? Мы открываем новую рубрику «Дневник главного врача», в которой лучшие специалисты Петербурга будут делиться с читателями своими историями. Начнем мы с офтальмологов – врачей, которые делают мир ярче.

Выпуск 1.

У взрослых пациентов все проблемы из детства

Больше 20 лет, каждый день я консультирую взрослых и детей по вопросам зрения. Сейчас я занимаю должность главного врача сети оптик «Счастливый взгляд», и считаю одной из важнейших наших задач – донести людям информацию о необходимости регулярной проверки зрения.

Почему мы так часто говорим об этом, а главное, всегда надеемся, что к нам прислушаются? Вот лишь одна история.

Несколько дней назад ко мне на прием пришла молодая девушка с жалобами на трудности при вождении машины. При проверке зрения было выявлено, что правый глаз видит только семь строчек, а левый – всего три. При этом девушка даже не замечала, что второй глаз видит хуже. При подборе очков удалось откорректировать остроту зрения правого глаза до 1.0, а левый глаз - только до 5 строчек - 0,5. Диагноз: Близорукость обоих глаз слабой степени. Амблиопия левого глаза (ленивый глаз).

На мой вопрос: «почему вы обратились к врачу только сейчас?», девушка ответила, что даже не догадывалась о проблемах. В школьном возрасте зрение проверяли нерегулярно, а полное исследование глаз она никогда не проходила. Я объяснила ей, этого можно было избежать, если бы у нее вовремя было выявлено снижение зрения, и назначена необходимая коррекция и аппаратное лечение.

За детским зрением нужно следить

Открою вам большой «секрет» - большинство проблем со здоровьем идут из детства. Болезни глаз − не исключение. Вы удивитесь, но большинство детей не понимают, что плохо видят. Почему? Они просто не знают как это - видеть хорошо.

Родители регулярно водят детей к стоматологу или педиатру, но, к сожалению, редко задумываются о зрении своего ребенка. Многих успокаивает факт, что ребенок перед началом учебного года проходит медицинский осмотр в школе или детском саду. Но такие проверки не могут выявить серьезные отклонения и патологию. В среднем полная диагностика зрения у ребенка или у взрослого должна занимать от 40 минут до полутора часов.

За последний месяц к нам в салоны оптик «Счастливый взгляд» на бесплатную проверку пришло более 500 детей. Цифры, о которых мы знали, к сожалению, подтвердились: из десяти детей у восьми уже есть проблемы со зрением. Вдумайтесь, только 20% детей можно считать здоровыми. Еще хуже другое: средний возраст детей, которых родители приводят на проверку впервые − 11 лет (!).

Причем большинство мама и пап пришли к офтальмологу «просто так», на всякий случай проверить зрение ребенка. Часто наши врачи слышали: «у моего ребенка зрение отличное». А потом открывались проблемы. К счастью, на ранней стадии. Возможно, если бы родители привели ребенка к врачу раньше, то и статистика была бы другой.

Будьте здоровы, и берегите глаза смолоду!

НА ЗАМЕТКУ: «Комсомольская правда в СПБ» проводит социальную акцию по бесплатной проверке зрения у детей Петербурга. Участие могут принять дети в возрасте от 5 до 17 лет, проект завершится в начале ноября 2018. Всю информацию об акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» можно узнать на официальной странице проекта. Записывайтесь на бесплатную проверку прямо сейчас!

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