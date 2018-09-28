2018-09-28T11:12:28+03:00
Общество

Умер почетный гражданин Карелии художник Мюд Мечев

Автор иллюстраций к знаменитому эпосу "Калевала" скончался на 89-ом году жизни
Алена ЧИЧИГИНА
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Умер почетный гражданин Карелии художник Мюд Мечев. ФОТО: правительство республики КарелииУмер почетный гражданин Карелии художник Мюд Мечев. ФОТО: правительство республики Карелии
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В пятницу, 28 сентября, умер народный художник России, почетный гражданин Карелии Мюд Мечев. Настоящий символ Карелии скончался на 89-ом году жизни.

В культурной жизни республики он сыграл ключевую роль. После окончания Московского высшего художественно-промышленного училища приехал в Петрозаводск, чтобы здесь продолжить начатую еще в студенческие годы работу над иллюстрацией знаменитого эпоса «Калевала». Книга имела большой успех.

Спустя несколько дней Мюд Мариевич еще раз вернулся к эпосу, на сей раз это была графика: другая техника и новые смыслы, которые открывала ему «Калевала».

Мюд Мариевич жил в Москве, но в Карелии под Петрозаводском на Бараньем Берегу у него была дача, где художник проводил лето, плодотворно работая, размышляя, создавая удивительные по красоте и глубине картины. Он учредил премию для юных художников Карелии и сам вручал их.

В Петрозаводске была издана и другая книга его жизни: Новый завет с иллюстрациями художника, получившая высокую оценку папы Иоана Павла II. А позднее в Петрозаводске вышла иллюстрированная им книга "Повесть временных лет".

СПРАВКА "КП"

Мечев Мюд Мариевич. График, иллюстратор, пейзажист. Родился в Москве в 1929 г. Учился в Московском художественном институте им. Сурикова (1946-1949). Заслуженный деятель искусств республики Карелия, заслуженный художник РСФСР, лауреат государственной премии им. И. Е. Репина, член-корреспондент АХ СССР. Член Союза художников с 1957 года. Помимо иллюстраций к изданиям эпоса "Калевала" (1949-1975), выполнил пейзажи - "Северная тишина" (1959), "Северный край" (1960), "Дорога у озера" (1962). Работы Мечева хранятся в самых разных музеях России и зарубежья, включая Ватикан и США.

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