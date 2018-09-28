Стартовал сезон нетривиальных игр с Александром Друзем

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-28T19:27:49+03:00

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26 сентября 2018 года NONTRIVIAL CLUB открыл новый сезон нетривиальных игр с Александром Друзем. Постоянные члены клуба и новые игроки говорили, спорили, мечтали о Швейцарии и влюблялись в нее вместе с Владимиром Набоковым.

Фото Анны Аникиной

В этот осенний вечер в ресторане «Здесь и Сейчас» на Итальянской, 2 собрались любители интеллектуальных развлечений, красивых текстов и нетривиальных впечатлений. Александр Друзь задавал вопросы и в воображении оживали страницы произведений знаменитых русских швейцарцев. Из черного ящика Друзя в зал вылетали живые бабочки Набокова.

О бабочках, как признаке влюбленности, писала в своем дневнике Бриджит Джонс, бабочки были страстью русского писателя, охотившегося на них в склонах Монтрё в Швейцарии, бабочки украсили осенний вечер с NONTRIVIAL CLUB в ресторане «Здесь и Сейчас».

На первую игру осенне-зимнего сезона собрались 11 команд, - известные члены клуба, среди которых Ирина Мазуркевич, Геннадий Смирнов, Михаил Баркан, и новые игроки, впервые примерившие атрибуты знатоков.

Фото Анны Аникиной

Первое место по итогам игры заняла команда «Эмпрана», буквально захватившая чемпионский титул на последнем вопросе. Вторыми стали игроки команды «Спасибо за вопрос», во главе с капитаном, известной телеведущей Людмилой Ширяевой.

Фото Анны Аникиной

Ведущими, как всегда выступили Александр Друзь и Андрей Максимков.

Последним прозвучал вопрос о китайском городе Кантон, он же Гуанчжоу, имя которого совпадает с названием территориального образования в Швейцарии. Китай станет темой следующей игры.

До конца сезона осталось всего две игры, и вскоре мы узнаем имя команды-миллионера. Напоминаем, что последняя игра пройдет одновременно с церемонией вручения премии «Золотая голова». А миллион самой интеллектуальной команде вновь предоставит Роман Василенко - меценат и друг клуба.

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