Диана Вишнева впервые вышла на сцену после рождения ребенка

СЕГОДНЯ 18:43 2018-09-29T19:33:43+03:00

Диана Вишнева вышла на сцену через четыре месяца после рождения сына. Фото: Илья СМИРНОВ

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Знаменитая балерина Диана Вишнева уже спустя четыре месяца после того, как стала мамой, вышла на сцену. Это событие произошло не в родном Петербурге, а на французской сцене. 42-летняя балерина стала звездой открытия нового сезона Парижской оперы. К слову, легендарный театр отпразднует в 2019 году свое 350-летие. А значит, к предстоящему сезону будет приковано особое внимание.

Поделилась с миром событием прима-балерина Мариинского театра на своей странице в Instagram. Фотографию, сделанную в Парижской опере, Диана Вишнева подписала на английском языке. И в переводе на русский ее слова звучали бы так:

– Ничто не сравнится с возвращением на сцену в этом великолепном и мощном месте.

dianavishneva Nothing beats when you return to the stage at this magnificent and powerful place, @operadeparis

Российская артистка исполнила в Париже постановку Охада Нахарина «B/olero» вместе с Орели Дюпон, 45-летней французской балериной и художественным руководителем балетной труппы Парижской оперы. Сценические костюмы для звезд сцены сшил сам Карл Лагерфельд.

Кстати, в качестве зрителя этот вечер в Парижской опере посетила и еще одна петербургская знаменитость – Матильда Шнурова. Бывшая жена лидера группировки «Ленинград», светская львица и основательница балетной школы «Айседора» также поделилась событием с подписчиками в Instagram.

matilda.shnurova На потрясающе красивом открытии сезона в Парижской опере @operadeparis на сцене танцевала Диа на Вишнева вме сте с ди рек то ром ба лет ной труп пы Оре ли Дюпон B/olero в сценических костюмах, сшитых для Дианы и Орели Карлом Лагерфельдом @chanelofficial #chanel

Напомним, что Диана Вишнева впервые стала мамой в мае этого года. То, что она носит под сердцем ребенка, балерина не афишировала в течение всей беременности. И даже первой фотографией с животиком звезда поделилась в соцсети лишь спустя несколько месяцев после появления сына на свет.