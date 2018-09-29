Диана Вишнева впервые вышла на сцену после рождения ребенка
Знаменитая балерина Диана Вишнева уже спустя четыре месяца после того, как стала мамой, вышла на сцену. Это событие произошло не в родном Петербурге, а на французской сцене. 42-летняя балерина стала звездой открытия нового сезона Парижской оперы. К слову, легендарный театр отпразднует в 2019 году свое 350-летие. А значит, к предстоящему сезону будет приковано особое внимание.
Поделилась с миром событием прима-балерина Мариинского театра на своей странице в Instagram. Фотографию, сделанную в Парижской опере, Диана Вишнева подписала на английском языке. И в переводе на русский ее слова звучали бы так:
– Ничто не сравнится с возвращением на сцену в этом великолепном и мощном месте.
Российская артистка исполнила в Париже постановку Охада Нахарина «B/olero» вместе с Орели Дюпон, 45-летней французской балериной и художественным руководителем балетной труппы Парижской оперы. Сценические костюмы для звезд сцены сшил сам Карл Лагерфельд.
Кстати, в качестве зрителя этот вечер в Парижской опере посетила и еще одна петербургская знаменитость – Матильда Шнурова. Бывшая жена лидера группировки «Ленинград», светская львица и основательница балетной школы «Айседора» также поделилась событием с подписчиками в Instagram.
Напомним, что Диана Вишнева впервые стала мамой в мае этого года. То, что она носит под сердцем ребенка, балерина не афишировала в течение всей беременности. И даже первой фотографией с животиком звезда поделилась в соцсети лишь спустя несколько месяцев после появления сына на свет.