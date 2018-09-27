Международный день музыки впервые масштабно отметят в Петербурге

27 Сент. 18:44 2018-10-01T16:56:17+03:00

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Фестиваль «Международный День Музыки» пройдет в Петербурге 1 октября с участием Нино Катамадзе & Insight, Ивана Ожогина, Сергея Рогожина, IP Orchestra, Алисы Кожикиной, Рутгера Гарехта, участников проекта «Голос. Дети», учеников J&M School и других артистов. Концертными площадками проекта станут знаковые исторические сцены, хорошо знакомые петербуржцам. Также в этот день гостей фестиваля ждут эксклюзивные лекции, мастер-классы и фотовыставки.

Мария Волошина, генеральный директор J&M Show: «Лично я не представляю свою жизнь без музыки, думаю, как и очень многие. Этим фестивалем нам хочется порадовать, в первую очередь, ценителей живого звучания и профессионального исполнения. Впервые Международный день музыки получает должное воплощение, для меня это естественно, ведь музыка помогает нам наполнить жизнь прекрасными впечатлениями, украсить наше существование, раскрыть творческое начало в каждом из нас. Музыка сопутствует всем важным моментам жизни. Мы надеемся, что Фестиваль «Международный День Музыки» в Санкт-Петербурге станет любимым и важным событием!»

Билеты на сайте

Возрастное ограничение мероприятий фестиваля: 6+

Программа фестиваля «Международный День Музыки» в Санкт-Петербурге:

1 октября (понедельник)

Нино Катамадзе & Insight – Театр Музыкальной комедии, 19:00 (Итальянская ул., 13)

Отдавая должное статусу Санкт-Петербурга как столице Международного Дня Джаза

в 2018 году, хедлайнером музыкального марафона станет праздничный концерт джазовой дивы Нино Катамадзе с оркестром на сцене роскошного зала театра Музыкальной комедии. В джазовой культуре неизменно ценятся выразительный талант и блистательное мастерство, и творчество Нино Катамадзе – лучшее тому подтверждение. Её музыка — ярчайший образец страстной одержимости искусством, Нино имеет огромную армию почитателей по всему миру.

Иван Ожогин – Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, 19:00 (Большая Конюшенная ул., 27)

Звезда музыкальной театральной сцены, лауреат премий «Золотая маска»

и «Музыкальное сердце театра», исполнитель главных ролей бессчётного количества постановок, Иван Ожогин представит на сцене театра Эстрады специальную программу, состоящую из номеров популярных мюзиклов, романсов и песен.

Сергей Рогожин и группа Pin-Код – Концертный зал у Финляндского, 19:00 (Арсенальная наб., 13/1)

В репертуаре заслуженного артиста России Сергея Рогожина отражены все возможные стили: в разные годы он был и рок-музыкантом, и популярным эстрадным исполнителем, и актёром. Обладатель впечатляющего тенора, он не раз признавался лучшим вокалистом. В честь Международного Дня Музыки, на концерте в старейшем зале, помнящем выступления Шостаковича, оркестра Олега Лунгстрема, популярных композиторов-песенников, в исполнении Сергея Рогожина прозвучат его лучшие хиты.

Шоу-концерт «Дети!», победители и участники телепроекта «Голос» Рутгер и Юлия Гарехт, Алиса Кожикина, София Кварацхелия, ученики школы джаза и мюзикла J&M School и другие – Театр комедии им. Н.П. Акимова, 19:00 (Невский пр., 56)

Яркий эстрадный концерт победителей и участников телепроекта «Голос.Дети» совместно с вокалистами первой в Петербурге школы джаза и мюзикла продемонстрирует все грани талантов юного поколения и порадует зрителей всех возрастов.

«Симфония Рока», оркестр Игоря Пономаренко IP Orchestra – Клуб А2 Green Concert, 20:00 (пр-кт Медиков, 3)

Уникальная программа из мировых рок-хитов в исполнении симфонического оркестра символизирует связь поколений и музыкальное наследие разных эпох. Музыка повсеместно и для каждого в общедоступном концерте Игоря Пономаренко и IP Orchestra на сцене ультра современного клуба А2 Green Concert. Вход по билетам и бесплатно по предварительной регистрации.

Киношлягеры Андрея Петрова – Киностудия Ленфильм, 18:00 (Каменноостровский пр., д. 10)

Неувядающая экранная классика в бессмертных творениях Андрея Петрова наполнит стены старейшей киностудии страны. В концерте прозвучат всеми любимые композиции в исполнении известных солистов-вокалистов – заслуженной артистки России Елены Забродиной и лауреата российских и международных вокальных конкурсов Антона Авдеева. В программе — кинохиты, написанные композитором для фильмов «Я шагаю по Москве», «Синяя птица», «Человек-амфибия», «Служебныи роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокии романс» и других. Вход свбодный.

Накануне фестиваля, 30 сентября в школе джаза и мюзикла J&M пройдёт череда открытых лекций и мастер-классов.