Курсант из Петербурга победил на конкурсе «Мистер Студенчество России 2018».

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-01T17:30:31+03:00

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Активные, спортивные, умные и талантливые: петербургские студенты еще раз доказали, что они - лучшие! Учащаяся Северо-Западного института управления РАНХиГС - Дарья Полякова и курсант Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Артем Никитенко только что вернулись из Крыма, где проходил конкурс «Мисс и Мистер студенчество России-2018». И если обычно петербургские красавицы берут первые места, то в этот раз отличился парень. Артем выхватил сразу две победы - в номинации «Мистер творчество» и титул Вице-мистер Студенчество России 2018. С чем его и поздравляем!

- До сих пор не верю, что это случилось, - улыбается своей невероятно обаятельной улыбкой будущий капитан Артем. Хотя, конечно, лукавит. Такого парня просто нельзя не отметить – спортсмен, легко справившийся со сдачей норм ГТО, покорил всех чтением стихов и игрой на музыкальных инструментах, а еще заряжал своим позитивом всех вокруг. И нисколько не терялся, хотя он самый младший участник конкурса, ему всего месяц назад исполнилось 18.

Курсант из Петербурга победил сразу в нескольких номинацияхФото: СОЦСЕТИ

На протяжении пяти дней 70 ребят из сорока пяти регионов России - от Хабаровска до Калининграда - боролись в Севастополе за звание интеллектуального, творческого и спортивного студента страны. В финале им предстояло пройти ряд испытаний: дефиле в национальных костюмах, студенческом стиле и вечерних нарядах, а также рассказ о своей будущей профессии и творческий номер.

- Конкурс - это, в первую очередь, еще одна возможность проверить себя на прочность, - рассказывает Артем. – Все эти испытания, конкурсы, конечно, очень волнительно. Но моя задача была не победить, а достойно представить Петербург. Вообще, на конкурсе царила такая теплая дружеская атмосфера. Общаться с ребятами со всей огромной России - это очень здорово. И я могу теперь гордо сказать, что знаю всю страну.

А еще есть одно совпадение, ведь Артем сам из Крыма, потом поступил в университет в Петербурге, и вот спустя пару лет он снова на родной земле, но уже в другом качестве. А дома, как говорится, и стены помогают. Как знать, может, именно это обстоятельство и принесло удачу 18-летнему юноше.

- Я знаю, что за меня болела вся Россия. И я безумно благодарен всем, кто помогал мне, поддерживал на каждом этапе конкурса и наблюдал за моими успехами, - поблагодарил в конце курсант. - Отдельно спасибо моему вузу за то, что дал мне эту возможность.