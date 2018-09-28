2018-09-28T12:04:34+03:00
Общество

Николай Валуев - пенсионерке: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»

Депутат Госдумы процитировал великого классика, отвечая на вопрос пенсионерки о бедности
Мила БУКЕ
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Николай Валуев подбодрил бедную пенсионерку цитатой из Шукшина.Николай Валуев подбодрил бедную пенсионерку цитатой из Шукшина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы Николай Валуев частенько в режиме онлайн общается с жителями нашей бескрайней страны. Рубрика на сайте Интерскол называется «Задай вопрос Н. Валуеву», где любой желающий может спросить чиновника о наболевшем и получить быстрый ответ. Комментирует Николай Сергеевич разные темы. Часто дает советы, какой инструмент выбрать, например, а бывает, даже цитирует классиков.

- Здравствуй, Коля, - обратилась на днях к Валуеву пенсионерка Алевтины Макаровой из Ленинск-Кузнецка. - Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать...

- Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами, - поспешил ответить депутат. - Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Также Валуев попросил пенсионерку не принимать это высказывание на свой личный счет и заверил ее, что это лишь рассуждения. Однако, что конкретно имел ввиду депутат из послания, не совсем ясно. Если вкладывать в эту фразу тот смысл, который в нее вложил писатель, то ее, ну совсем сложно отнести к бедной пенсионерке, которая, возможно, пережила войну.

Так или иначе, самого Валуева бедным не назовешь. По итогам представленной им декларации о доходах и имущества за 2017 год, годовой доход Николая Сергеевича составил 10 млн. 754 тысячи 877 рублей, а его супруги Галины Валуевой 10 млн. 264 тысячи 255 рублей.

А еще семье депутата принадлежат два земельных участка площадью 6837 и 590 кв. м., два жилых дома площадью 95 и 217 кв. м., две квартиры и два нежилых помещения.

Да и автопарк семьи Валуева несомненно поразит любого ценителя быстрой езды. Два элитных внедорожника, пара лодок, парочка снегоходов, шесть автоприцепов, и даже рефрежератор.

При всем многообразии движимого и недвижимого имущества Николая Сергеевича, на срок полномочий депутата Госдумы, ему на безвозмездной основе выделили, внимание, десять квартир. Значит, была необходимость.

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