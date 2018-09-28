В Тихвине разыграли двойную коммунальную аварию

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-28T14:33:25+03:00

Котельная мощностью 209 мВт, построенная в Тихвине в 2016 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Сначала городская котельная осталась без электроснабжения, затем был обнаружен дефект на тепловых сетях.

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Котельная мощностью 209 мВт, построенная в Тихвине в 2016 году, вот уже два года согревает жителей города. Это современный, эффективный источник тепла. Но даже самые надежные объекты энергетики не застрахованы от нештатных ситуаций. Для их предупреждения на котельной прошла совместная противоаварийная тренировка.

– Задача – отработать действия наших диспетчерских служб, диспетчеров администрации города, управляющих компаний, персонала на котельной, аварийных бригад, – объясняет первый заместитель директора, главный инженер филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области Александр Васин.

Совместные противоаварийные тренировки проходят каждый межотопительный период. Работники котельной признаются: «хоть все и не по-настоящему, внутри мандраж». Ведь сценарии серьезных аварий и отрабатывают всерьез.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Условная авария случилась 14 сентября в 10:00. На улице, по легенде - 14 градусов мороза.

– По сценарию тренировки сначала отключится электроснабжение котельной, а затем произойдет гидравлический удар на тепловых сетях, – комментирует Александр Васин. Если подобная авария произойдет в реальности, без тепла может остаться большая часть города.

В операторской раздалась команда «Начинаем!».

– Тренировка, здравствуйте! В 10:00 произошло отключение котельной от внешнего источника электроснабжения, – передает по телефону диспетчер.

Надеваем каски и вместе с инженером котельной бежим к резервному источнику питания – газотурбинной установке, чтобы оперативно запустить ее со специального пульта управления.

– Перевод котельной на резервный источник электричества происходит за считанные минуты, – рассказывает Александр Васин. – Потребители никаких перебоев с теплом не почувствуют.

В ходе противоаварийной тренировкиФото: Олег ЗОЛОТО

В ПОИСКАХ ПАРА

Но уже через 20 минут после условного блэкаута персоналу котельной предстоит решить еще одну сложную задачу – ликвидировать большую утечку теплоносителя на сетях. На поиски места условной аварии выходит аварийная бригада.

– Сначала бригада направляется в павильон тепловой сети, чтобы по узлам учета определить, на какой ветке повреждение, – разъясняет Васин. – Затем выполняют обход тепловых сетей этой ветки: проводят осмотры тепловых камер, колодцев, ливневой канализации. Ищут парение или выход воды на поверхность земли.

Выдвигаемся вслед за бригадой и находим воображаемое парение в микрорайоне 1А, на углу улиц Карла Маркса и Борисова между двумя тепловыми камерами.

Чтобы максимально точно определить место, где именно прохудилась труба, в дело вступает специальный аппарат – течеискатель.

– Течеискатель реагирует на шум воды, – объясняет сменный мастер Сергей Махнов. – Пока происходит поиск места утечки, теплоснабжение потребителей не прерывается.

Но вот место условной аварии определено. Это подземный магистральный трубопровод диаметром 250мм. Опасную зону оцепляют сигнальной лентой. Потребителей отключают от системы теплоснабжения котельной. При таком диаметре трубопровода на устранение дефекта полагается максимум восемь часов с момента отключения отопления.

Теперь требуется максимально четкое взаимодействие теплоэнергетиков, управляющих организаций, коммунальных служб города. При низкой температуре батареи в квартирах остывают очень быстро. У управляющих компаний есть два варианта: либо поддерживать циркуляцию остатков теплоносителя в здании искусственно, либо полностью слить воду из внутридомовой системы.

– Сообщить о своем решении компании должны обязательно, чтобы мы понимали, в какую ситуацию попадем при заполнении трубопровода после ликвидации дефекта, – рассказывает главный инженер Тихвинского района эксплуатации Филиала «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области Ирина Федосеева.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕПЛА

Чтобы приступить к вскрытию грунта, ждем представителей ресурсоснабжающих организаций, у которых в районе дефекта трубопровода могут проходить подземные коммуникации: водопровод, газ, электричество, связь, – рассказывает Сергей Махнов, – нам нужно знать, где какой кабель лежит, с точностью до сантиметра.

В восемь часов нужно уложить и аварийные работы, и все бюрократические процессы. Например, согласовать с ГИБДД схему организации дорожного движения, если опасная зона захватывает проезжую часть.

Самое сложное в нашей работе – всегда быть готовым к неожиданностям - и днем, и ночью, - говорит Сергей Махнов. Для того, чтобы неожиданностей было меньше, а поведение инженерных систем более предсказуемым, на службу теплоэнергетикам региона уже поступают современное диагностическое оборудование: датчики, тепловизоры и даже роботы. Словом, прогресс под землей незаметно, но идет.