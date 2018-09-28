Инстаблогеры вместе с «МегаФоном» протестировали новый селфи-маршрут в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-28T17:02:06+03:00

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Калининградские и петербургские блогеры вместе с «МегаФоном» протестировали новый туристический селфи-маршрут по самому западному городу нашей страны, а онлайн-пользователи проголосовали за лучшее место для фотосессий.

Инстаблогеры, «МегаФон» и izi.TRAVEL создают новые возможности для запоминающейся прогулки по Калининграду. Благодаря активности интернет-пользователей - в голосовании приняли участие более 20 000 петербуржцев - рейтинг лучших локаций для отдыха и фотографирования уже составлен, и вовсю идет запись аудиогида по новому селфи-маршруту.

Исследовать новый путь в минувшую субботу вышел отряд блогеров из Калининграда и Петербурга. Илья Сигачев, Дарина Артеменко, Евгений Левашов, Мария Малая, Вадим Птышка, Александр Чебортарев, Павел Даиси, Андрей Свистунов, Дмитрий Андрианов и Илья Бронский ответственно подошли к заданию, не только сделав изумительные снимки в каждом пункте, но и поделившись красивыми видами с фолловерами, которые в свою очередь определили локацию-победителя.

На новом маршруте, который совсем скоро станет доступен в бесплатном приложении izi.TRAVEL, можно будет посетить лучшее место для свидания, отдохнуть на пикнике с друзьями, окунуться в мир андеграунда, восхититься панорамным видом на город и лучшим видом на закат… Кстати, по мнению фолловеров, именно фотографии с закатом оказались наиболее зрелищными.

Посмотрите https://www.facebook.com/The.Russian.Federation/videos/248058245833853/ и оцените сами идеальные места для селфи в Калининграде!

- Мы заранее определили селфи-маршрут, но какие именно места войдут в онлайн-гид решили сами интернет-пользователи. Специально для них блогеры - участники маршрута в режиме реального времени размещали свежие снимки, тем более что на всем маршруте «МегаФон» обеспечивает максимальные скорости мобильного интернета, так что поделиться селфи и видео в любой точке можно мгновенно, - отмечает директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева.

Напомним, что в этом году, по данным измерений компании Ookla в приложении Speedtest, в Калининградской области средние скорости 4G-доступа составили около 30 мегабит в секунду. В областном центре скорости достигают 32 Мбит/с. Это самый высокий результат среди всех операторов, участвовавших в исследовании.