Метро проследит за судьбой отказника, рожденного на платформе «Технологического института»

СЕГОДНЯ 18:59 2018-09-28T20:20:32+03:00

Сейчас кроха в больнице, а оттуда отправится в дом ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Удивительная история о первом «ребенке из подземки» Петербурга закончилась удивительно горько. Мама «метромальчика» оказалась неблагополучной, многодетной, несколько раз лишенной родительских прав и психически нездоровой. А сам малыш вот-вот попадет в дом ребенка.

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Днем 23 сентября 41-летняя Наталья возвращалась домой. В одной руке – тяжелая сумка с яблоками, в другой – декоративная собачка. Женщина была в интересном положении, но рожать в ближайшие три недели не собиралась: малыш должен был появиться на свет в середине октября.

Но на «красной» ветке, на подъезде к «Технологическому институту», начались схватки. Примерно в 13:30 Наталья вышла из поезда и почувствовала, что рожает. Дежурному по станции передали: «На платформе плохо пассажиру». На помощь подоспели дежурная по приему и отправлению поездов Татьяна Гонакова и две уборщицы, Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева.

– События развивались настолько стремительно, что у сотрудниц метрополитена не было даже времени добежать до поста за подручными материалами, – рассказывают в подземке. – Роды пришлось принимать на платформе.

Спустя пятнадцать минут на платформе раздался крик новорожденного. В роли акушера выступила Шарифа Элмурзаева, бывший медработник. А приняла ребеночка Татьяна Гонакова.

– Она сняла с себя рубашку и завернула в нее малыша, – сообщает пресс-секретарь метро Юлия Шавель. – Когда прибежали с носилками, дежурная стояла в пиджаке и галстуке.

ОПЫТНАЯ «КУКУШКА»

Пуповину перерезали уже фельдшеры метро – Наталья Баклаева и Марина Злобина. А затем подоспела и бригада «скорой». Наталью и ее сыночка увезли в роддом №6 имени Снегирева.

– Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю! – радовались в метрополитене.

Мальчика назвали Олегом. Вскоре его и маму перевели в другой роддом. А вчера в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой сообщили, что Наталья подписала отказ от ребенка.

– К этому ее побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем, – сообщили в аппарате Уполномоченного. – У женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

26 сентября младенца выписали из роддома и перевели в больницу.

– Ребенок чувствует себя нормально, здоровый, доношенный, – рассказывают в аппарате Уполномоченного. – Он уже попал в сферу, которой занимается региональный оператор усыновления – Комитет по соцполитике.

Из клиники кроха отправится в дом ребенка. Но когда это произойдет, еще неизвестно: оформляют документы, предстоит медицинское освидетельствование.

– Обстоятельства по его биологической матери сейчас уточняем, – отметила пресс-секретарь Комитета по соцполитике Виктория Дубовская. – По разной информации, у лишенной родительских прав женщины – двое или трое старших детей.

Дежурную и уборщиц, которые помогли маленькому Олегу появиться на свет, отметят денежными премиями.

– Готовимся продолжить вести историю этого мальчика, – добавляет Юлия Шавель. – Но это возможно только по рекомендации Светланы Агапитовой, в силу некоторых обстоятельств. В любом случае, медаль рожденному в Петербургском метрополитене сейчас изготавливается на Монетном дворе и будет подарена ребенку. Она будет из обычного сплава, из которого делают жетоны, со знаком метро на обратной стороне. С ней он сможет проходить в подземку – туда, где родился.