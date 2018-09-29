2018-09-28T19:56:55+03:00
Звезды

Звезда Instagram Полина Максимова: «Мне либо завидуют, либо меня используют»

Артистка рассказала о любви к Петербургу, о новой роли и о том, почему не торопится заводить отношения
Людмила ИЛЬИНА
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У актрисы Полины Максимовой в инстаграме более 1 миллиона подписчиков.У актрисы Полины Максимовой в инстаграме более 1 миллиона подписчиков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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29-летняя актриса Полина Максимова приехала в Петербург, чтобы представить картину «Без меня», в которой она сыграла одну из главных драматических ролей. По сюжету две девушки Кира (исполняет роль Полина Максимова – прим. авт.) и Ксюша (исполняет роль Любовь Аксенова – прим. авт.), любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. Каждая из них дала любимому свое обещание, которые не может не сдержать. «Комсомолка» встретилась с актрисой и пообщалась об этой важной для нее роли и о многом другом.

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ИДУ В ПЕЛЬМЕННУЮ»

- Вы называете Петербург любимым городом, хотя родились и выросли в Москве. Что у вас связано с этим местом?

- Я наполняюсь в этом городе, становлюсь лучше, даже на фотографиях выгляжу красивее (смеется). Когда мне плохо, я сажусь в Сапсан, приезжаю в Петербург, и просто брожу по улицам. Мне тут хорошо, это город моего настроения. Когда я тут, я - любовь, как поет Земфира: «Знаешь, моей огромной любви хватит нам двоим с головою». Каждый раз, выходя с Большой Морской через арку на Дворцовую площадь, я плачу от счастья.

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Осень #безфильтров в любимом сарафане
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- Есть любимые места?

- Мое любимое место это Петроградская сторона - дыхание города. Могу весь день гулять по Большому проспекту, заходить в магазины, любоваться архитектурой. Марсово поле люблю, Крестовский остров, Смольный. Очень классно сделали Новую Голландию. Если Финский залив, то Репино и Комарово. Петергоф и Пушкино – идеальные места для прогулки. я вот когда приезжаю, первым делом иду в пельменную на Невском. Пельмени - это моя любовь, а там их делают так, как моя бабушка. Еще обожаю пышечную на Большой Конюшенной. У меня был период, когда я на год уехала жить в Петербург, сняла квартиру, и периодически ездила в Москву на съемки. Я тут восстанавливаюсь. Тут другие люди, другой воздух.

«В ШКОЛЕ ГАЖЕ МЕНЯ РЕБЕНКА НЕ БЫЛО»

- Вы как-то сказали, что никогда не считали себя красивой и не понимаете, почему все мальчишки в школе обращали на вас внимание?

- В школе гаже меня ребенка не было. Белокурая, безликая, безбровая, без ресниц, к тому же молчунья. Я ни с кем не общалась. К окончанию первого класса я не знала, как зовут моих одноклассниц, но все мальчики почему-то были влюблены в меня. В первом классе мы готовились к какому-то выступлению и классный руководитель (Ченчикова Елена Сергеевна – очень хорошо её помню) сказала: «Мальчики, выберите себе девочку и встаньте парами». И все до одного выстроились ко мне в очередь, знаете, такой змейкой. Так Елене Сергеевне пришлось их оттаскивать из этой самой змейки за рукава и принудительно ставить в пары с другими девочками. Видели бы вы глаза мальчишек в тот момент. Ну а я тогда перед каждым из них чувствовала себя виноватой.

- А когда пришло понимание, что вы очень красивая женщина?

- Я считаю себя обаятельной, красивой женщиной я считаю свою маму. Я бываю красивой, когда у меня глаз горит или когда я влюблена. Человек красивый, когда у него есть внутренняя энергия. Меня недавно накрыло от усталости или еще от чего-то, и в этот период у меня была фотосессия для глянцевого журнала. Я «зарубила» ее всю, потому что я сама себе там очень не понравилась. У меня там были абсолютно потухшие глаза, и было это совсем некрасиво.

- Красивые девушки, как правило, одиноки. Как говорила Мэрилин Монро: «Мужчины меня не видят — они на меня глазеют». Вам не бывает одиноко?

- Постоянно. Мне либо завидуют, либо меня используют. Про «завидуют»: я всё время в работе. У меня нет свободного времени на посиделки. Подруги со времен школы и института язвительно реагируют на мою нехватку времени: «Ну конечно, ты же зазвездилась!» А я работаю без выходных по несколько месяцев в ненормированном графике, а не с 9 до 18 ч с двумя выходными, как они. А по поводу «используют»: я не понимаю, со мной знакомятся, как с известной актрисой или как с интересным человеком. В какой-то момент людям вдруг становятся нужны мои связи, мои знакомства, места, где я бываю. Я для них как проходной билет в другой мир. Я неоднократно это замечала. Досадно, что люди думают, что я такая легкая и глупая, и что я этого не понимаю.

- Вас многие воспринимают как классическую «блондинку»?

- Как дурочку? Да, но я не борюсь с этим. Есть такая замечательная фраза Зинаиды Гиппиус: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Я доказываю все своими работами.

- Вы заботитесь обо всех, создается впечатление, что вам не хватает рядом человека, который бы заботился о вас.

- Да, такого человека нет, сердце мое свободно.

«МНЕ ЛЕГЧЕ ЗАКРЫТЬСЯ В СВОЕЙ СКОРЛУПЕ»

- Ваша героиня Кира в фильме «Без меня» бунтарка и экстремалка. Вы говорили, что колесо обозрения для вас уже экстрим. Что пришлось творить на съемках?

- Я научилась водить мотоцикл. Меня заставляли падать для того, чтобы я умела группироваться при падении, и не было страха. С парашютом прыгала, это был ад. Я абсолютно земной человек, даже на стремянке стоять страшно. Но когда я в профессии, для меня не существует ничего невозможного, нет тормозов.

- Вы во время съемок сильно похудели, пришлось даже прибегать к помощи врачей. Была такая необходимость?

- Моя героиня Кира - угловатая худая девушка, из нее должны были торчать кости, мне надо было похудеть. А уже потом, на съемках, я просто не могла есть. Звонили моему директору и просили поговорить со мной, чтобы я начала есть, а я не могла. Как можно играть человека, у которого уходит земля из-под ног, с набитым брюхом. Это невозможно, это другое существование. Тебе тепло и сыто, а надо играть человеческую трагедию. Я так не могу. Либо в омут, либо никак. Я не умею жить полумерами.

- Кира, ваша героиня, она какая?

- Кира не бунтарка и не дикарка, она изломанная до предела, потерянная и вынужденно ставшая сильной.

- Вам это близко?

- Конечно. Я во всех социальных сетях и на людях позитивная и улыбчивая. Но при этом я человек, и мне тоже иногда бывает плохо. Поэтому мне проще отсидеться в своей скорлупе, быть асоциальной. Я не бываю на мероприятиях, не хожу на светские тусовки. Я закрытый человек.

- Вы ведете инстаграм…

- Инстаграм – это другое. Это мой дневник и место, где я общаюсь со зрителем дистанционно и только когда захочу. Я сама задаю тон общения, в моих соцсетях мои правила. Если меня спрашивают, я могу дать совет. Стараюсь знакомить подписчиков с чем-то, как мне кажется, интересным. Моя аудитория после проекта «Деффчонки» - это старший подростковый возраст. Я рассказываю им о местах, которые я посещаю, о книгах, которые я читаю, о фильмах, которые я смотрю, знакомлю их со своей семьей. Мы с мамой лучшие подруги, а ведь не у всех с мамой такие отношения. Мои бабушка с дедушкой живут вместе уже 55 лет, мы недавно отмечали их изумрудную свадьбу. Круто же ведь, когда есть такой пример для подражания(улыбается). Дети часто пишут мне в личку и деляться своими переживаниями, просят поговорить, порой не сплю до 5 утра: выслушиваю, успокаиваю, выхожу на видеосвязь. Это мой шанс помочь ребенку, возможно, «вытащить» его из плохого состояния. Мое сердце на это откликается. И это счастье. Многие пишут, что если у них плохое настроение, они открывают мой инстаграм или смотрят фильмы с моим участием, и им становится легче. Значит, всё не зря (улыбается).

polinamaxpolinamax
Крек - море
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- Ваш папа Владимир Максимов совершает невероятные вещи. Слышала, он покорил океан в одиночку!

- Нельзя говорить, что ты покорил природу, это невозможно. Океан нельзя покорить, океан может позволить тебе перейти его. Папа перешел Атлантический океан в одиночку на вёсельной лодке. Три года он готовился к этому, строил лодку, которая с виду как ракета, сделанная по принципу неваляшки. В случае шторма можно закрыться в капсуле. Она оборудована всем необходимым, там были опреснители воды. Папа вышел от берегов Лиссабона 15 ноября 2014 и первые две недели был сильный шторм. Мы сильно переживали. Каждый день вставали и ложились с молитвой. 16 марта 2015го он пришел к берегам острова Барбадоса, и мы прилетели встречать его с мамой. Он был как дед Мазай, весь обросший, седой, за 4 месяца похудел на 30 килограммов. Но взгляд у него был просветленный. Я читала у архимандрита Иоанна Крестьянкина о том, что у нас есть три состояния. Мы приходим на землю с ликом, потом у нас появляется лицо, и главное к концу жизни сохранить лицо, потому что у многих лицо превращается в рожу. Так вот у папы был лик, когда мы его встретили.

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