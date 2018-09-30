Сергей Семак объяснил поражение команды «Зенит» в матче против «Анжи»

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-30T18:41:34+03:00

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Начался разбор полетов. Сегодня состоялся разгромный матч девятого тура российской Премьер-лиги, махачкалинский «Анжи» обыграл петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счетом 2:1, увы, не в нашу пользу. Уточним, что «Анжи» далеко не самый передовой клуб на данный момент. А для «Зенита» это первое позорное поражение в чемпионате. Тренер клуба Сергей Семак после игры объяснил поражение команды «Зенит».

- Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч, - цитируют слова тренера на официальном сайте. - Тем самым создали достаточно комфортные условия «Анжи», и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось. Поэтому первый тайм провели плохо. Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил «Анжи», у них появилось желание выстоять, выдержать. И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли. Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

Тем не менее, болельщикам бело-синих есть чему порадоваться. В первой же игре отличился новичок петербургского футбольного клуба «Зенит», полузащитник Клаудио Маркизио. Он вышел на матч против «Анжи» в основном составе и забил первый гол. Вот с этим почином и поздравляем нашего нового игрока!