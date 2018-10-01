Tommy Hilfiger заинтересовался одеждой для инвалидов, созданной студентками из Петербурга

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-01T09:33:40+03:00

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Американский бренд модной одежды Tommy Hilfiger обратил внимание на проект двух студенток из петербургского Университета технологии и дизайна, которые создали коллекцию вещей для инвалидов.

- Проект по созданию одежды для людей на колясках Limitless Fashion занял второе место в программе «Ты нужен людям!», реализуемой Добровольческим центром Университета ИТМО, а также вошел в ТОП-20 социально значимых по версии компании Tommy Hilfiger, - сообщает пресс-служба ВУЗа.

Все началось с того, что две девушки-студентки Университета технологии и дизайна Валерия Кудрина и Полина Андреева, разработали линию одежды для людей с ограниченными физическими возможностями. На это их подстегнуло участие в волонтерском движении. Девушки поняли, что инвалиды также хотят выглядеть модно, но купить приспособленные для них вещи могут не всегда – только одни брюки могут стоить до 15 тысяч.

Валерия и Полина не только разработали свою коллекцию, вещи из которой передали нуждающимся, но и заявили свой проект на рассмотрение бренда Tommy Hilfiger, который организовал смотр идей, положительно влияющих на развитие моды. В США на стартап из Санкт-Петербурга обратили внимание и включили его в список 20 самых важных проектов.

Сейчас девушки готовят свою новую коллекцию, для которой деньги выделил спонсор, и ищут новых инвесторов для развития производства.