Ремонт своими руками или отделка от застройщика: что лучше и выгоднее?

28 Сент. 13:00 2018-10-01T10:04:43+03:00

Мы на собственном опыте проверили, правда ли квартиры, готовые к заселению, в итоге обходятся покупателям в полтора-два раза дешевле, чем самостоятельный ремонт.

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Помнится, я никак не могла поверить подруге, которая говорила, что на ремонт своей однокомнатной квартиры она угрохала почти миллион! Ну ладно бы она положила там итальянскую плитку и дубовый паркет. Или двери из массива установила в каждой комнате. Так нет же, она даже дизайнера не нанимала: обычный ремонт.

А вот когда я сама начала заниматься своей квартирой, то поняла, что подруга не соврала. Впрочем, обо всем по порядку.

Испытано на себе

Ремонтировать свою однокомнатную квартиру в новостройке площадью 37 квадратных метров я хотела нанять знакомого отделочника Романа. Во-первых, я ему доверяю, во-вторых, надеялась на дружественную скидку. Но мастер сразу предупредил, что помощники ему все равно понадобятся, а работать он сможет только по выходным, значит, ремонт явно затянется. Пришлось искать бригаду. После долгих обзвонов и личных встреч выбор был сделан, и обошелся он мне в 5 тысяч рублей за квадратный метр, или 185 тысяч рублей за всю квартиру. Это только оплата работы, без материалов.

Начали мы с мастерами с того, что составили план работ и примерную смету на материалы. Кстати, именно на всякие шпатлевки, грунтовки, уголки, мастики, саморезы, скотчи, клей и прочую дребедень ушло немало денег. По отдельности стоит все недорого, а когда смотришь на итоговую сумму в чеке, удивляешься. Лично мне на все подготовительные работы понадобилось около 100 тысяч рублей.

Затем заказали межкомнатные двери. Обычные, отечественного производства, всего 15 тысяч рублей каждая (а надо было четыре двери). Потолок решила сделать натяжной - это еще порядка 25 тысяч рублей. Потом выбрали ламинат. Я хотела взять примерно по 900 рублей за пачку, но мастера посоветовали выбрать подороже, чтобы качество было выше. В итоге я взяла 17 упаковок по 1900 рублей за штуку на комнату и кухню. То же самое вышло с плиткой в ванную и туалет. Рассчитывала на подешевле, но с фразой: «Лучше сделать один раз, но нормально, чем переделывать», не поспоришь. Последняя надежда сэкономить на обоях исчезла после визита в магазин. Ну как можно покупать самое дешевое, когда вот она, мечта, всего по 3000 за рулон с учетом скидок! Больше всего пришлось потратить на сантехнику в санузел и на кухню - около 300 тысяч рублей.

А вообще на походы по строительным магазинам ушла уйма времени и немалые суммы на доставку. Бывали и непредвиденные ситуации: выбрав обои, я стала подбирать под них ламинат, а когда нашла и купила, выяснилось, что обои уже кто-то купил и надо заказывать их на складе. Пришлось ехать в другой магазин этой сети.

Кстати, пока выбирала обои, пожалела, что решила не красить стены. Всегда думала, что нет ничего страшнее, чем краска на стенах. А сейчас краски есть и фактурные, как декоративная венецианская штукатурка, и мраморные, и с эффектом античной состаренности, и с эффектом жидких обоев.

В итоге ремонт квартиры длился почти три месяца, а встал он мне в чуть больше того самого миллиона рублей, в который я не верила. Хотя на самом деле сумма все равно вышла больше. В какой-то момент я просто перестала считать траты на мелочевку, которую постоянно приходилось докупать, бензин на поездки по магазинам и оплату доставки.

Доверься профессионалам

А теперь история моего коллеги Андрея. Летом он купил однокомнатную квартиру в квартале «Галактика» с возможностью заказать индивидуальную отделку. Такую услугу предлагает застройщик - компания «Эталон ЛенСпецСМУ». В итоге отделочные работы в квартире площадью почти 40,7 квадратного метра обошлись ему в 760 тысяч рублей! В эту сумму входит и вся отделка, и материалы с доставкой, и контроль качества, и гарантия производителя всех материалов.

- Сначала ты выбираешь квартиру, а потом программа предлагает тебе самому выбрать варианты отделки, - объяснил Андрей. - Начинаешь с того, какой стиль ближе - классика, современность, лофт, скандинавский, и уже видишь, во сколько обойдется отделка. А потом можешь сам выбирать цвет стен - обои это будут или краска, напольное покрытие - ламинат или паркетную доску. Смена цвета или текстуры на цену не влияет, но всегда можно воспользоваться дополнительными предложениями, например, поменять ламинат на паркетную доску. Стоимость опции видишь сразу, и тут же меняется вся цена отделки.

Когда выбор сделан, программа выдает все, что ты заказал, и можно еще раз все проверить. А потом остается просто отправить заявку застройщику, и ремонт тебе сделают профессионалы. Не надо никуда ездить, ничего выбирать и надеяться, что мастера не подведут.

Естественно, мы сразу же решили проверить, все ли действительно так просто и красиво, как рассказывает Андрей. Нашли конструктор отделки в Интернете и начали тестировать. Выбираем однокомнатную квартиру, программа предлагает определиться со стилем. Причем ты сразу видишь, что он из себя представляет и сколько будет стоить. Удобно! Идем дальше. Коридор и комната - материалы, цвет, фактуру действительно можно выбрать из десятков вариантов. На кухне и в ванной даже сантехнику при желании можно поменять. А еще за дополнительную плату можно установить кондиционер, видео- звонок, бойлер и даже теплый пол!

- Стоимость отделки я включил в основной договор для оформления ипотечного кредита, так что отдельно копить на ремонт или брать еще один кредит мне не пришлось, - добавил Андрей.

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Самостоятельный ремонт

Деньги: Самый дешевый ремонт новой квартиры, сделанный мастерами, работающими на себя, обойдется всего в 3-4 тысячи рублей за квадратный метр. Недорого, но большой риск получить некачественную работу. В официально зарегистрированных компаниях ценник на стандартную отделку начинается от 5-7 тысяч рублей за квадрат. Электромонтажные и сантехнические работы оплачиваются отдельно.

Ремонт под себя стоит вдвое дороже. В результате самая простая отделка небольшой однокомнатной квартиры в Петербурге встанет минимум в 170-200 тысяч рублей, и это только за работу. Стоимость отделочных материалов и сантехники в лучшем случае равняется стоимости самих работ, но, как правило, выше раза в два. Так что смело умножайте стоимость услуг бригады на два. А если решите воспользоваться услугами дизайна, то накиньте еще тысяч 50 за проект.

Например, на мою однокомнатную квартиру площадью 37 квадратных метров понадобилось около 1 180 000 рублей.

Время: в среднем индивидуальная отделка студии занимает около трех недель, стандартной однокомнатной - около двух месяцев, а «двушек» и «трешек» - от трех до четырех месяцев. При этом нужно потратить массу времени на походы по магазинам и выбор материалов, а можно было, например, провести это время с друзьями, семьей или заняться спортом, дочитать любимую книгу.

Конструктор отделки

Деньги: в «Эталон ЛенСпецСМУ» стоимость отделки однокомнатной квартиры 40,72 квадратного метра в современном и скандинавском стиле обойдется в 760 тысяч рублей. Классический стиль стоит от 790 456 рублей, а современный стиль лофт - от 825 тысяч рублей.

В базовую стоимость ремонта входят предчистовые и чистовые работы и материалы, окраска стен, напольное покрытие и плинтус, потолок оштукатуренный, окрашенный, межкомнатные двери, электрофурнитура, базовый комплект сантехники, смесители и полотенцесушитель, вывоз мусора и клининг.

Время: выбрать онлайн отделочные материалы, просчитать заранее строительную смету и воспользоваться услугами проверенных бригад можно не выходя из дома в любое свободное время. Все ремонтные работы заканчиваются к сроку сдачи дома, так что откладывать новоселье не придется.

Выберите, какой дизайн вам ближе, и профессиональные мастера сделают стильный и качественный ремонт

НАША СПРАВКА

Что такое конструктор отделки?

Уникальную услугу - конструктор отделки, позволяющий приобретать квартиру с индивидуальной отделкой, - вывела на рынок компания «Эталон ЛенСпецСМУ». Онлайн-конструктор позволяет создавать свой уникальный стиль из нескольких тысяч доступных комбинаций отделки. Вариативность достигается широким ассортиментом материалов комфорт- и бизнес-класса, а также предметов сантехники и электрики.

Смета отделки составляется автоматически, в зависимости от функционального наполнения квартиры, выбранных покупателем материалов и опций. Заложенный в систему конструктора отделки алгоритм расчета позволяет полностью сформировать бюджет отделки любой квартиры. Созданный дизайн-проект и заявку можно направить через сайт в офис продаж, а также продублировать себе на почту, чтобы еще раз вернуться к макету или обсудить его с членами семьи.

Конструктор доступен при покупке квартиры в корпусах 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4 квартала «Галактика» на сайте: http://constructor.etalongroup.ru/