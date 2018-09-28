Топовые интернет-площадки для поиска работы

28 Сент. 16:00 2018-10-01T11:20:30+03:00

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Сегодня все больше и больше людей используют специализированные интернет-ресурсы для поиска работы. По статистике в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, до 90% соискателей находят нужные вакансии именно на сайтах, созданных для рекрутинга. Это очень удобно, ведь современный житель мегаполиса значительную часть своего времени проводит в интернете. В отличие от газет и объявлений, на сайтах всегда есть возможность отфильтровать вакансии, задав определенные критерии – начиная от размера зарплаты и заканчивая требуемым уровнем квалификации: junior, senior и так далее. Мы представляем вашему вниманию обзор пяти самых популярных площадок по поиску работы в российском сегменте Интернета.

HeadHunter

Известная площадка для рекрутинга, созданная в 2000 году предпринимателями Михаилом Фролкиным и Юрием Вировцем. По праву считается одним из лидеров в российском сегменте интернета: на HeadHunter размещено больше 300 000 актуальных вакансий и больше 13 миллионов резюме. Все резюме проходят ручную модерацию. Важно отметить, что HeadHunter работает не только в России, но и на территории Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Кыргызстана.

Для соискателей предусмотрено несколько интересных функций: например, можно подписаться на вакансии от определенных компаний, чтобы не отслеживать их вручную. В свою очередь, для удобства работодателей предлагается сервис, выполняющий оценку компетенции кандидата. По ряду критериев искусственный интеллект анализирует резюме соискателя и выносит вердикт, подойдет этот сотрудник или нет.

Из минусов HeadHunter стоит отметить тот факт, что вакансии размещаются только на платной основе, также платно предоставляется доступ к резюме. А вот за поиск по базе вакансий платить не придется.

HeadHunter продолжает активно развиваться, в том числе за счет поглощения других интернет-ресурсов и объединения баз данных. Так, недавно была куплена старейшая в Рунете площадка для поиска сотрудников job.ru, существовавшая как отдельный сайт с 1996 года.

SuperJob

Интернет-площадка, которую основал российский предприниматель Алексей Захаров. Изначально проект SuperJob был задуман как сайт кадрового агентства, а позже вырос в полноценный ресурс для поиска сотрудников и работодателей. Superjob не только размещает предложения на рынке труда, но и публикует новости из сферы рекрутинга, тесты профориентации, статьи о том, как составлять резюме и другие полезные для соискателей материалы.

На сайте размещаются вакансии как российских, так и зарубежных компаний. Из особенностей SuperJob стоит отметить сотрудничество с государственным сектором: здесь формируется база вакансий муниципальной службы, также сайт сотрудничает с Министерством обороны. Всего в базе данных ресурса 250 000 вакансий и 11 миллионов резюме.

Фрилансерам и тем, кто ищет работу по совместительству, стоит обратить внимание на разделы «Подработка» и «Удаленная работа».

Центр вакансий

Самая молодая площадка в рейтинге, основанная в 2012 году. Несмотря на возраст, база данных Центра вакансий по количеству резюме и вакансий находится на одной из лидирующих позиций и демонстрирует самые высокие показатели роста объемов и посещаемости. В ней насчитывается около 200 000 вакансий и 8,5 миллионов резюме.

Стремительное развитие проекта можно объяснить применением в рамках Центра инновационных технологий, которые дают рекомендательную оценку каждого кандидата и тем самым значительно повышают эффективность поиска сотрудников. Искусственный интеллект анализирует резюме, рассматривает предыдущие места работы соискателя, сколько времени он провел в той или иной должности, изучает ряд других параметров, после чего делает предположение: соответствует ли этот человек требованиям работодателя. По словам Леонида Лукина, основателя Центра Вакансий и автора уникальной методики применения искусственного интеллекта для оценки персонала, рекомендательная система сайта продолжает развиваться, и с каждым днем ее советы становятся все более точными.

К немалым преимуществам ресурса можно отнести то, что размещение вакансий и резюме здесь бесплатное, а платные тарифные планы существуют только для повышения видимости резюме и вакансий.

Зарплата.ру

Сайт, предоставляющий услуги в сфере рекрутинга с 2000 года. Сотрудничает с печатным изданием «Работа и зарплата». Как и SuperJob, Зарплата.ру публикует новости и обзоры из сферы труда, размещает аналитические данные.

Соискатели могут подписаться на обновления и регулярно получать список появившихся вакансий в интересующей их сфере деятельности.

Среди особенностей сайта Зарплата.ру стоит отметить очень быструю и жесткую модерацию всех поступающих резюме, благодаря которой исключается размещение спама и дублей резюме. Также на сайте есть функциональный и быстрый поиск вакансий, что делает площадку одной из самых удобных для соискателей. В базе данных сайта 100 000 вакансий и 5 миллионов резюме.

Работа.ру

Самая старая интернет-площадка из представленных в обзоре – она была открыта в далеком 1997 году.

От других ресурсов Работа.ру отличается жестким регламентом размещения резюме и вакансий, который почти исключает публикацию спама и дублей. Все резюме, представленные на сайте, действительно актуальны и отправлены реальными людьми, а не ботами. При этом пользователи могут жаловаться на предложения и вакансии, которые сочтут некорректными. База данных проекта насчитывает 150 000 вакансий и 7 миллионов резюме.

Размещение вакансий и резюме осуществляется бесплатно. Работодателям нужно платить только за получение контактов соискателей.