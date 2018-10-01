«Мостотрест» назвал причины самовольной разводки Володарского моста
Больше месяца работала комиссия, которая изучала механизмы после самопроизвольной разводки Володарского моста, которая произошла вечером 25 августа. Тогда пролет переправы неожиданно поднялся на 40 сантиметров, из-за чего в него врезались две легковушки и маршрутный ПАЗ. Теперь специалисты смогли назвать причины, по которым произошло ЧП.
- К нештатному подъему крыла моста мог привести случайный сбой в системе управления во время проверки готовности оборудования к разводке, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Кроме того, экспертами был найден дефект и самой конструкции пролета. Он влияет на центровку положения поднимаемого крыла моста, что может приводить к дополнительному усилию в работе запорного механизма.
При этом в выводах комиссии говорится, что в настоящее время Володарский мост находится в полностью рабочем и исправном состоянии. Все гидроцилиндры, основные насосные станции, гидромагистрали, аппаратура управления и запорные замки створки моста не имеют повреждений или серьезного износа.
Что же касается выявленных недостатков, то эксперты составили рекомендации, которые будут учтены, а необходимые работы – выполнены.
- Сейчас разводка Володарского моста проводится под дополнительным контролем, что не даст повториться инциденту,- заверяют в «Мостотресте».