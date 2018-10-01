«Мостотрест» назвал причины самовольной разводки Володарского моста

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-01T13:33:14+03:00

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Больше месяца работала комиссия, которая изучала механизмы после самопроизвольной разводки Володарского моста, которая произошла вечером 25 августа. Тогда пролет переправы неожиданно поднялся на 40 сантиметров, из-за чего в него врезались две легковушки и маршрутный ПАЗ. Теперь специалисты смогли назвать причины, по которым произошло ЧП.

- К нештатному подъему крыла моста мог привести случайный сбой в системе управления во время проверки готовности оборудования к разводке, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Кроме того, экспертами был найден дефект и самой конструкции пролета. Он влияет на центровку положения поднимаемого крыла моста, что может приводить к дополнительному усилию в работе запорного механизма.

При этом в выводах комиссии говорится, что в настоящее время Володарский мост находится в полностью рабочем и исправном состоянии. Все гидроцилиндры, основные насосные станции, гидромагистрали, аппаратура управления и запорные замки створки моста не имеют повреждений или серьезного износа.

Что же касается выявленных недостатков, то эксперты составили рекомендации, которые будут учтены, а необходимые работы – выполнены.

- Сейчас разводка Володарского моста проводится под дополнительным контролем, что не даст повториться инциденту,- заверяют в «Мостотресте».