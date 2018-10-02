V Международный музыкальный турнир «Терем кроссовер 2018» состоится в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-02T11:29:00+03:00

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22-26 октября, Государственная академическая капелла (Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20).

В пятый раз в Санкт-Петербурге состоится конкурс «Терем кроссовер 2018». Эксклюзивный приз - «золотую мурашку» в виде солнца, денежную премию, а также творческое напутствие от знаменитого «Терем-квартета» - в очередной раз увезет домой лучший из ансамблей, ищущий новые стили и направления. Тот, кто не останавливается в своем творчестве на «чистых» музыкальных жанрах.

«Терем-квартет» - ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов в 65 странах мира, активно занимается популяризацией нового стиля русской музыки, просветительской и педагогической деятельностью, развивая свой конкурс для молодых коллективов. Весной и летом прошел отборочный тур «Терем кроссовер 2018», на котором было отобрано более 20 коллективов-участников из Японии, Италии, Израиля и городов России – от Москвы до Хабаровска. Второй и третий этапы прослушивания пройдут в виде открытых «живых» концертов с 22 по 25 октября в Капелле, их бесплатно может посетить любой желающий. Кульминацией 26 октября станет церемония награждения и Гала-концерт, в котором на одной сцене сойдутся судьи и победители Турнира.

Понятие «музыкальный кроссовер» происходит от английского сrossover, означая пересечение различных стилей и направлений в музыке. Это отсутствие ограничений на сочетание направлений и стилей для обретения новых смыслов. Классические ударные, виолончель, аккордеон, фортепиано и скрипка в «Терем кроссовер 2018» будут соседствовать на сцене с такими инструментами как уд, кеманча, кахон, балалайка, домра и клавишные гусли.

«Кроссовер» всегда играет гранями дорог, он всегда немного ироничен. Это игрок, обожающий жонглировать смыслами, контекстами, уже существующими в музыкальном мире, он делает это красиво и привносит туда дополнительные новые, неожиданные ассоциации, - говорит лидер «Терема» Андрей Константинов. – Музыкальный стиль «кроссовер» утилизирует понятие элитарности в музыке. Музыка не может быть без понимания и взаимности, потому что, если ее не слушают и не вибрируют на ее звучание – музыки просто нет. «Кроссовер» - это поиск новых путей к сердцу слушателя с учетом требования современного мира».

В состав жюри «Терем кроссовер 2018» входят известные музыканты и организаторы концертов, авторитетные музыкальные продюсеры из России, Европы, Азии, США. В этом году это: Хисао Кондо, управляющий директор японской концертной ассоциации Мин-Он; Иван Тан, директор немецкой компании Saron Music GmbH; вокалист и битбоксер Тобиас Хуг, самый харизматичный экс-участник легендарного британского ансамбля The Swingle Singers; один из лучших виолончелистов мира Борислав Струлёв и ярчайший джазовый исполнитель Андрей Кондаков, а также сам Терем-квартет.

Помимо конкурсных прослушиваний, в рамках турнира пройдут мастер-классы и семинары с участием членов жюри и культурно-образовательная акция в рамках международной недели балалайки "Русское чудо". Ведь именно Санкт-Петербург является родиной концертной балалайки, где 130 лет назад состоялось первое выступление "Кружка любителей игры на балалайках" под руководством Василия Андреева. С этого начался триумфальный успех балалайки в России и Европе. Что и сегодня подтверждают многие участники «Терем кроссовер 2018».

В предыдущих турнирах приняли участие более 500 музыкантов из 30 стран Европы, Азии и Америки. Лауреатами стали ансамбли: HIDE-HIDE (Япония), DaGambas (Латвия), Subtilu-Z (Литва); российские коллективы: Style-Quartet, «Квинтет Четырёх», «Черный квадрат», CoffetimeBand, «Пятеро» и многие другие. Проект проходит при поддержке комитета по культуре и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.