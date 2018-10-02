Милонов предложил работать зимой на час меньше

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-02T17:34:59+03:00

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Приближается зима, а это значит, что вставать утром на работу будет намного сложнее. Депутат Госдумы Виталий Милонов позаботился о нас и предложил, сначала в качестве эксперимента, сократить рабочий день на один час с ноября по январь.

- Если люди будут идти на работу, когда уже светло, а не в темноте, то эффективность их семичасового рабочего дня будет превышать эффективность восьмичасового рабочего дня, - прокомментировал "КП - Петербург" Милонов. - Я уверен, что эксперимент будет успешным.

Нововведение депутат предлагает применить сначала в его родном Санкт-Петербурге, так как именно в Северной столице самая большая световая разница зимой и летом.

- Людям зимой тяжело работать, поэтому пусть начинают рабочий день на час позже, - объясняет Милонов. - Мы же не хотим, чтобы люди работали, как рабы на галерах.

Кстати, перед выдвижением этой инициативы депутат консультировался с врачами и уверяет, что они все поддержали эту идею. Более того, пришли к выводу, что в 2011 году, когда отменили переход на летнее-зимнее время, была допущена серьезная ошибка.

- На 2011 год пришелся пик депрессивного состояния у людей, - уверен Виталий Милонов. Ему виднее.