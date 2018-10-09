2018-10-09T12:00:29+03:00
Общество

Эминем среди рекламщиков: 20-летний промоутер из Петербурга прославился рэпом про сардельки и пельмешки

Павел Афанасьев признается, что нигде не учился этому искусству [видео]
Елена БЕЗГОДОВА
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Благодаря своему таланту Павел зарабатывает 60 000 рублей в месяц!Благодаря своему таланту Павел зарабатывает 60 000 рублей в месяц!Фото: СОЦСЕТИ
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Этот талантливый парень своим выступлением теперь удивляет не только жителей Санкт-Петербурга. 20-летний Павел Афанасьев прославился на весь интернет тем, что умеет не только круто зачитывать собственные тексты, но и отлично рекламировать продукт. В сети паренька за гастрономический рэп уже прозвали Эминемом:

"В магазине продуктов: пельмени, вареники, блинчики, сырники с картофелем, изюмом, сыром, ветчиной. Зразы, мясные тефтели, фрикадельки, сушки, зефирки, мармеладки. Мягкие вафли, кофе бамбуковое, печенье курабье, и овсяное – люди проходят, думают, что я пьяный".

Парень из Петербурга зачитал гастрономический рэп.

Видеоролик, на котором паренек скороговоркой зачитывает этот рекламный слоган, появилось в сети в октябре. Хотя сняли его еще в июле. На кадрах промоутер активно зазывает покупателей купить полуфабрикаты одной из известных марок. «КП-Петербург» нашла талантливого промоутера.

- Я половину петербургских магазинов уже прорекламировал, - улыбается Павел. – Заказов у меня, действительно, много. И ставка выше, чем у других промоутеров. Ведь я сам придумываю слоганы. За креатив доплачивают.

Павел признается: благодаря своему таланту зарабатывает 60 000 рублей в месяц! А научился зачитывать самостоятельно – было скучно и хотелось удивить горожан.

- Я, правда, нигде этому специально не учился, - смеется Павел. – Когда-то хотел заняться рэпом, речитативом, но не нашел человека, который бы мне объяснил, как создается музыка.

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