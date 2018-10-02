2018-10-02T08:17:34+03:00
Происшествия

Паром из Петербурга в Хельсинки ушел с задержкой из-за плававшего в Морском канале микроавтобуса

Разрешение на выход судну «Принцесса Анастасия» не давала администрация порта
Петр КИБЕР
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Плавающий в Морском канале микроавтобус задержал отправление парома из Петербурга в Хельсинки. Фото: vk.com/spb_todayПлавающий в Морском канале микроавтобус задержал отправление парома из Петербурга в Хельсинки. Фото: vk.com/spb_today
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Не все корабли выходят из порта по расписанию. На прошлой неделе, из-за наводнения и закрытия дамбы, в Петербурге на два дня задержался норвежский круизный лайнер, однако вчера, 1 октября, причиной заминки отправки парома в Финляндию стал плававший в воде…микроавтобус.

-На Канонерском острове в Морском канале плавает и не тонет чья-то «Газель»,

Корабли отворачивают от неё, чтобы не протаранить, - написали очевидцы удивительного инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях, сделанных изумленными петербуржцами, хорошо видно, что цельнометаллический фургон действительно дрейфует по водам канала. Видимо в кузове машины остался воздух, который и держал ее на плаву.

Правда, автомобилем оказался не отечественный микроавтобус, а французская иномарка.

-«Газель» бы уже утонула, это «Пежо Боксер», - поиронизировали автознатоки в соцсетях.

В комментариях пользователи сообщили, что машина неожиданно скатилась в канал. В салоне кроме водителя никого в тот момент не было, но он успел выбраться до того момента, как кабина ушла под воду.

Сам инцидент произошел около 16:30 1 октября, однако машина держалась на плаву почти час, прежде чем пойти на дно. Очевидцы сообщают, что водолазы долго искали утонувший фургон, и только к вечеру нашли. А паром «Принцесса Анастасия» смог уйти в сторону Финляндии лишь в 23:00.

Поднимать автомобиль со дна Морского канала планируют уже 2 октября.

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