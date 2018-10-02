Урбанистический форум «Города у воды 2018» откроется в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-02T11:36:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый урбанистический форум «Города у воды» откроется в рамках проекта Waterfront. В центре внимания - проблема использования городских набережных и превращения прибрежных территорий в комфортные общественные и культурные пространства. В этом году проект расширяется, основные площадки проведения – музейный комплекс «Вселенная воды» и «Охта Lab», но неизменно Waterfront проходит в рамках фестиваля «Недели Северных стран в Санкт-Петербурге».

Форум откроет Владимир Григорьев, главный архитектор города, глава комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. В работе различных секций Форума примут участие представители администраций городов Северных стран и Санкт-Петербурга, архитекторы, застройщики и все, кто неравнодушен к вопросам гармоничного развития городской среды.

- Прибрежные районы города являются общественным достоянием. Обычно они управляются и поддерживаются местной властью с вовлечением или без участия местных жителей. Одна из целей проекта заключается в привлечении локальных сообществ к процессу обустройства набережных, - рассказывает о сути проекта продюсер Альбина Мотор.

Организаторы Форума, Генеральное консульство Швеции, Датский институт культуры и Институт исследования стрит-арта, фокусируются на проблеме, общей для урбанистов России и Северных стран. Как создать на прибрежных территориях городов современные, комфортные, безопасные и полноценные общественные пространства? Как достичь в этом вопросе синергии «администрация - горожанин - бизнес»?

На Форуме будут представлены лучшие практики, методики и результаты исследований Петербурга и его северных соседей. Кейсы архитектурных и девелоперских проектов представят более десяти спикеров из Дании, Швеции, Исландии и России.

Представитель датского бюро SLA (победитель архитектурного конкурса Северных стран Nordic Built Cities Challenge) расскажет о проекте «Душа района Nørrebro», поддержанного муниципалитетом Копенгагена. Шведский Kjellander & Sjöberg представит свое видение развития Sege парка в Мальмё. Об «Исландии без машин» расскажет представитель бюро DLD из Рейкьявика. Про петербургские проекты расскажут представители КГА, Водоканала, администрация Красногвардейского района и компании Bonava. Порт78 расскажет о яхтинге и концепции «Петербург - морская столица». Завершится деловая программа первого дня дискуссией об особенностях организации и проведения архитектурных конкурсов в России и Северной Европе.

Параллельно, на площадках секции PUBLIC, в НИУ ВШЭ и СПбГАСУ пройдут две мастерские для студентов. На воркшопе «Социальная инженерия в городских проектах» участники узнают от экспертов-практиков из России, Швеции и Финляндии, как жители могут влиять на проекты благоустройства, как применять принципы плейсмейкинга на практике А в СПбГАСУ датчане «All about A» поделятся своими методиками работы с детьми на архитектурных проектах.

Второй день Форума пройдет в Красногвардейском районе, и начнется открытой лекцией археолога Петра Сорокина «История Охтинского мыса». Ключевым событием станет презентация второго этапа Waterfront: организаторы подробно расскажут о его особенностях и объявят открытый конкурс (Open call) на участие в проекте «Waterfront: neighbourhood & community» в течение года. О том, кто сможет подать заявку на конкурс, как будет проходить отбор можно будет узнать на презентации.

Также в Охта Lab пройдут лекции, презентации, воркшопы для детей и взрослых: мастерская «Моя Гавань» от датского архитектурного бюро All about A, lego архитектура, игра «Создай свой яхт-клуб» и презентация-семинар «Петербург — морская столица» от Форсайт Флот, Port 78. Будет представлен опыт компании Bonava в реконструкции набережных в Санкт-Петербурге и Стокгольме.

Жителям и гостям города предлагается пройти селфи-квест с помощью ресурса «Интерактивная карта Красногвардейского района». Выполнив несложные задания, можно совместить приятное с полезным: прогуляться по району и узнать что-то новое о его истории. Маршрут квеста разработан специально для знакомства горожан с культурным контекстом потенциальных публичных пространств у воды. Флаеры с маршрутом и заданиями можно найти во всех библиотеках Красногвардейского района, скачать на сайте библиотек Красногвардейского района или в паблике селфи-квеста

Завершится Форум интерактивным спектаклем-инсталляцией от «Театр На вынос».

Подробности