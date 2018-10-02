СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T22:18:28+03:00

Петербург замедленный. Депутат Цивилев предлагает ограничить скорость в Петербурге до 30 км/ч

Господин Цивилев говорит, что так будет безопаснее и для пешеходов и для водителей. Автоксперты считают, что в этом есть здравый смысл. А сами петербуржцы крутят пальцем у виска и считают насколько дольше станет дорога от дома до работы