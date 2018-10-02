2018-10-02T22:18:28+03:00
Картина дня в Петербурге

Петербург замедленный. Депутат Цивилев предлагает ограничить скорость в Петербурге до 30 км/ч

Господин Цивилев говорит, что так будет безопаснее и для пешеходов и для водителей. Автоксперты считают, что в этом есть здравый смысл. А сами петербуржцы крутят пальцем у виска и считают насколько дольше станет дорога от дома до работы
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Депутат Цивилев предлагает ужесточить скоростной режим на дорогах ПетербургаДепутат Цивилев предлагает ужесточить скоростной режим на дорогах ПетербургаФото: Андрей ГАШЕВ
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КАРТИНА ДНЯ. Петербург замедленный - как эксперты и горожане реагируют на идею депутата Цивилева

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