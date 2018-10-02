2018-10-02T22:14:39+03:00
Картина дня в Петербурге

Два дефекта на один километр труб: аварийность на теплосетях Петербурга оказалась очень высокой

В Смольном бьют тревогу - 45% всех теплосетей в городе выработала нормативный срок. Но сделать с этим ничего нельзя - дополнительных 1,5 млрд хватит только на перекладывание двух десятков километров труб. А нужно переложить сотни
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Последствия прорыва трубы с кипятком на Измайловском проспектеПоследствия прорыва трубы с кипятком на Измайловском проспектеФото: Артем Килькин
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кризис системы теплоснабжения - в городе нужно срочно менять половину всех труб

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