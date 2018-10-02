Волнение на финансовом рынке

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-02T16:43:29+03:00

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Возникают вопросы, а что же будет с нашими доходами и сбережениями? Разъяснить сложную ситуацию наш корреспондент попросил председателя кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игоря Былинкина.

14 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%, это произошло впервые с декабря 2014, четыре года ключевая ставка планомерно понижалась. Повышение ключевой ставки это показатель высокой инфляции. В следующем году нас ожидает увеличение НДС до 20% , что неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги, потому что рост налогов всегда оплачивает покупатель. Проблема сохранения имеющихся сбережений будет особенно острой.Еще два года назад можно было оформить вклад в коммерческом банке под 14% годовых, в июлеэтого года средняя процентная ставка по вкладам в банках составила 5,13% на срок до года и 5,73% свыше года. Такая доходность, безусловно, не компенсирует рост инфляции. Проще говоря, через год на накопленные вами средства вы купите меньше чем сегодня.Даже эксперты рейтинговых агентств не видят целесообразности для граждан во вложении средств в банки с целью накопления. Сейчас банки уже чувствуют отток капитала, поэтому в ряде банков предлагают вложения в инвестиционные проекты под более высокие проценты, правда при этом не указывается, что такие вложения не попадают под систему страхования вкладов, сроки вложения от 3-х лет и выше, а процент будет определяться по итогам работы инвестиционных фондов. Более надежно вложить сбережения в кредитный кооператив, доходность по сбережениям будет выше инфляции. На сегодня Банк России установил для КПК предельный процент по приему сбережений от граждан в размере 13,5%.

Какие сберегательные программы может предложить ваш кредитный кооператив?

Сегодня в КПК «СПБ ИНВЕСТ» действуют сберегательные программы на срок от 3 месяцев до 2-х лет с доходностью от 10% до 13,5%, компенсацию вы можете получать ежемесячно. Каждый пайщик может оформить несколько договоров с разными условиями сбережения по сроку, возможности пополнения и частичного снятия вложенных сбережений. Риск невозврата сбережений застрахован «Национальным обществом взаимного страхования», кроме того в кооперативе в соответствии с установленными нормативами создан резервный фонд.

Скоро ваш КПК отметит 5-летие деятельности, как за это время изменилась ваша организация?

В первую очередь хочу отметить профессиональный рост наших сотрудников, все они ежегодно повышают квалификацию по специализированным программам, разработанным Банком России. За 5 лет вырос контроль за деятельностью кредитных кооперативов со стороны Центробанка, утверждены нормативы и стандарты работы КПК. С одной стороны это затрудняет работу, но с другой повышается надежность нашей деятельности.

Однако, в прошлом году ряд КПК прекратили свое существование и пайщики лишились своих сбережений, в чем тут причина?

Эти КПК, в своей деятельности отошли от философии и принципов, на которых базируется кредитная кооперация. Некоторые КПК работали как личные бизнес-проекты, деятельность которых направлена на получение прибыли, другие увлеклись привлечением сбережений, созданием сети филиалов в разных регионах России, что в конечном итоге привело к потере управляемости кооперативом и невозможности возврата сбережений пайщикам. Сегодня Банк России принял стандарт, который запрещает КПК открывать филиалы более чем в пяти регионах страны.Отношения внутри кооператива должны строиться на доверии друг к другу и взаимопомощи, а управление осуществляться на демократических принципах.

Какие задачи вы ставите перед кооперативом на ближайшее время?

В конце года готовимся к отчетному собранию членов кооператива. Непосредственное общение с нашими пайщиками основа кредитной кооперации, только так можно заработать доверие.

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