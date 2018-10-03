2018-10-03T14:37:14+03:00
Досуг

Фильм «Маккуин» представят на фестивале «Пионеры моды»

Премьера состоится 30 октября в кинозале «Ленинград Центра»
Степан СТЕПАНОВ
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Судьба Александра Маккуина будет интересна не только поклонникам бренда знаменитого Alexander McQueen и любителям моды.Судьба Александра Маккуина будет интересна не только поклонникам бренда знаменитого Alexander McQueen и любителям моды.
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Премьера документального фильма о великом дизайнере Александре Маккуине. Фильм «Маккуин» продолжит фестиваль «Пионеры моды», в рамках которого в «Ленинград Центре» весной состоялась премьера фильма «Вествуд: панк, икона, активист».

Судьба Александра Маккуина, тайну которой постарались раскрыть авторы фильма Ян Бонот и Питер Эттедги, будет интересна не только поклонникам бренда знаменитого Alexander McQueen и любителям моды. Фильм рассказывает об уникальном пути большого художника, который в 16 лет пришел работать подмастерьем в ателье на Сэвил-роу, а спустя годы основал свой модный дом. Командор ордена Британской империи и четырежды лауреат премии «Лучший британский модельер года», он стал поп-героем и, как следствие, начал принадлежать всем. Однако часто оставался недоступен даже для самых близких и для тех, кого очень любил. Говорят, его гений питался вовсе не светлой энергией. А его уход из жизни заставил мир моды застыть в изумлении и горе. Узнать и понять Александра Маккуина постарались авторы этого фильма.

В фильме снимались: Бернар Арно, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Грейс Джонс, Джозеф Беннетт, Гэри Джеймс Маккуин, Джанет Маккуин и другие.

За два дня до официальной премьеры фильм представят приглашенные гости «Ленинград Центра» и кинокомпании «ПИОНЕР».

Фильм будет представлен на языке оригинала с субтиртрами.

Сбор гостей: 18:30.

Начало фильма: 20:00.

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