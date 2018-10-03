Спектакль «Слепота» состоится на сцене ДК Громова 11 октября
11 октября на сцене ДК Громова состоится site-specific спектакль по мотивам романа Жозе Сарамаго «Слепота».
Спектакль, в котором исчезает сцена, зрительный зал, свет, время, страх, день, ночь, сон, явь, жизнь, смерть. Спектакль, который происходит исключительно в воображении.
Каждый зритель - житель безымянного города, безымянной страны, которого поразила загадочная эпидемия слепоты. 8 актёров, имена которых скрыты в темноте, ищут крупицы порядка в мире, который неудержимо скатывается в хаос.
Единое пространство обостренного восприятия между актерами и зрителем. Действие выходит за границы спектакля, увлекая за собой зрителя, смещая собственную точку сборки, давая возможность увидеть привычное в ином «свете».
На два часа зритель лишается основного из пяти чувств - зрения и погружается в тотальную, кромешную тьму. В этой темноте таится абсолютно «новое видение» себя, мира вокруг, социальных взаимосвязей и укоренившихся понятий.
«Слепота» - новая экспериментальная постановка молодого талантливого режиссёра Ильи Мощицкого, лауреата театральной премии «Прорыв» в номинации «Лучший режиссер».
Не пропустите уникальный эксперимент за пределами театральных традиций.
Арт-пространство ДК Громов
ул. Громова 4
11 октября 2018 года, начало в 20:00
Информация по телефону: 922-27-72
18+