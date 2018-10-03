Спектакль «Слепота» состоится на сцене ДК Громова 11 октября

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-03T16:18:04+03:00

На два часа зритель лишается основного из пяти чувств - зрения и погружается в тотальную, кромешную тьму

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11 октября на сцене ДК Громова состоится site-specific спектакль по мотивам романа Жозе Сарамаго «Слепота».

Спектакль, в котором исчезает сцена, зрительный зал, свет, время, страх, день, ночь, сон, явь, жизнь, смерть. Спектакль, который происходит исключительно в воображении.

Каждый зритель - житель безымянного города, безымянной страны, которого поразила загадочная эпидемия слепоты. 8 актёров, имена которых скрыты в темноте, ищут крупицы порядка в мире, который неудержимо скатывается в хаос.

Единое пространство обостренного восприятия между актерами и зрителем. Действие выходит за границы спектакля, увлекая за собой зрителя, смещая собственную точку сборки, давая возможность увидеть привычное в ином «свете».

На два часа зритель лишается основного из пяти чувств - зрения и погружается в тотальную, кромешную тьму. В этой темноте таится абсолютно «новое видение» себя, мира вокруг, социальных взаимосвязей и укоренившихся понятий.

«Слепота» - новая экспериментальная постановка молодого талантливого режиссёра Ильи Мощицкого, лауреата театральной премии «Прорыв» в номинации «Лучший режиссер».

Не пропустите уникальный эксперимент за пределами театральных традиций.

Арт-пространство ДК Громов

ул. Громова 4

11 октября 2018 года, начало в 20:00

Информация по телефону: 922-27-72

18+