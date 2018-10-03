Сибиряк, переночевавший в покоях императрицы в Павловском дворце: «Прошу меня понять и простить»

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-03T17:09:21+03:00

Но суд не понял и не простил и отправил «прототипа Бородача» в колонию на 2, 5 года

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Кажется, с этого персонажа писали комедийный сериал про горе-охранника Бородача, которого сыграл Михаил Галустян. Такое учудил, что даже сценаристам не снилось. Напомним, простой парень из Саянска Дмитрий Лапаев провел ночь в покоях императрицы. Товарищ разбил камнем окно, залез в Государственный музей-заповедник «Павловск» и, пока ему не надоело, гулял по комнатам самой Марии Федоровны. Как потом внесли в протокол осмотра места происшествия музейщики, Дима многое что потрогал руками, но – обстановку не крушил. Выпил, немного закусил, отдохнул на кровати царских палат. Потом прихватил позолоченный артефакт – пресс-папье золоченой бронзы 1814 года в виде мужской фигуры бегущего ополченца ценой в 5 миллионов рублей - и убыл.

Утром, когда вернулись сотрудники музея, началась паника. Но так уж приятно вышло, что пока дирекция общалась с оперативниками, полицейские Адмиралтейского района встретили того Диму в центре города. Он еще не протрезвел и шатался по Сенной площади, держа в руке ту самую статуэтку.

Эту историю в Павловске запомнят надолго

Несколько месяцев длилось следствие и вот суд. Заседание тоже можно было снимать на камеру и запускать в Ютюб с подписью «Смотреть до конца, ржака!»

- Ну что с тобой делать?

- … понять и простить… - пожал плечами в ответ Лапаев. – Вы меня извините, я ведь даже не понял, что попал в музей.

В последнем слове Лапаев, еще раз, извинился перед всеми и, немного поразмышляв на тему, что еще можно сделать, чтобы «меньше дали», добавил, что больше так не будет.

Однако судья гостю из Сибири дал 2, 5 года колонии. Тем более, что это не единственный его преступный эпизод в Петербурге. Буквально накануне визита во дворец, он проник в торговый павильон и опустошил там кассу.

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