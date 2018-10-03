Музей «Царское село» купил на аукционе раритетную свадебную сумочку

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-03T17:22:39+03:00

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Музей-заповедник «Царское Село» пополнился новыми экспонатами. На торгах аукционного дома Bruun Rasmuseen в Копенгагене музей приобрел сумочку с монограммой великой княгини Ксении Александровны – старшей дочери императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. В скором времени раритет можно будет увидеть посетителям Царского села.

- Такие аксессуары дарили приглашенным гостям на свадьбе великой княжны, - рассказали в пресс-службе музея. - Для нас имеют огромную ценность вещи, связанные с венценосными владельцами царскосельской резиденции и их ближайшим окружением. Это обретение можно считать «предметным дополнением» архива Романовых, который вошел в нашу коллекцию в 2017 году.

Сумочка теперь в коллекции музея. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское село"

Свадебная сумочка изготовлена в форме мешочка оранжевого бархата, на лицевой и оборотной сторонах серебряными нитями вышита монограмма великой княгини под короной; края декорированы плетеным оранжевым шнуром с кистями; на атласной золотисто-желтой подкладке – овальный серо-голубой штамп с плохо читаемой надписью «ST. PETERSBURG /// DE NEVSKY...». Эту вещь дарили на свадьбе княжны 25 июля (6 августа) 1894 года в Петергофе.