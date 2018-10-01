Группа Slaves даст первый сольный концерт в Санкт-Петербурге

1 Окт. 18:18 2018-10-10T18:19:52+03:00

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14 октября в Петербурге, в клубе ZAL, пройдет концерт шумных британских маргиналов, номинантов Mercury Music Prize, музыкантов высекающих искры из инструментов - группы Slaves. Представители нового поколения панков Великобритании презентуют третий студийный альбом Act’s of Fear and Love, а также исполнят популярные песни с предыдущих релизов. Нет никаких сомнений, что первый сольный концерт Slaves в Петербурге - громкое событие этого октября.

Название нового альбома связано с юношескими воспоминаниями барабанщика группы Исаака Холмана. Однажды в колледже учитель сказал ему, что в мире нет такого понятия, как ненависть, а есть лишь проявления страха и любви.

Журнал NME назвал Slaves одной из лучших живых групп современности. На их наэлектризованных концертах зритель веселится так, как будто завтра никогда не наступит, а отчаянный мош-пит разрушает любые барьеры между артистами и слушателями, превращая их в единое целое.

Санкт-Петербург, 14 октября 2018 года, 21:00, клуб «ZAL»