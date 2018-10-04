Актриса Алиса Гребенщикова: «Сын уже слушает «Аквариум»

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-04T18:38:18+03:00

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Алиса Гребенщикова не только актриса, но и мама. В 2008 году артистка родила сына, и Алеша теперь занимает главное место в ее жизни. А каждую пятницу в шоу «Дневник счастливой мамы» на телеканале «Домашний» Алиса вместе с другими звездными родителями делится со зрителями лайфхаками и секретами воспитания детей. «Комсомолка» встретилась с актрисой и пообщалась об этом и многом другом.

- Когда родился сын, со мной произошла та же история, что и с миллионами женщин во всём мире: сместился фокус, теперь главной для себя являюсь уже не я сама, а мой ребенок, - поделилась с «КП – Петербург» Алиса. - Как следствие этого, возникло и более бережное отношение к себе. Не как к отдельному человеку, а как к хранителю другого, беззащитного и полностью от меня зависящего.

В ВОЗРАСТЕ СВОЕГО СЫНА Я УЖЕ ВОДИЛА МАШИНУ И ЕЗДИЛА ОДНА НА АВТОБУСЕ

- Как проходит ваш обычный выходной день вместе с сыном?

- В выходной день - поздний подъем и долгий завтрак. Окно нашей кухни выходит в сквер и, сидя за столом, мы смотрим на деревья, болтаем, обсуждая то, что не успели обсудить на неделе. Сын Алеша - мой любимый компаньон в любых походах, будь то театр, кино или просто прогулка, с ним мне никогда не скучно, и ему со мной пока ещё тоже, поэтому я пользуюсь моментом и провожу с ним своё свободное время.

- Вы основываетесь на собственный опыте из детства при воспитании Алеши?

- Мой главный камертон в воспитании - сердце, настроенное на волну Алёши. Я не вижу смысла пытаться повторять ту схему, по которой росла я. Сейчас другое время, совсем другие условия, да и Алёша мальчик, а я девочка. Конечно, я невольно сравниваю его с собой. Я в его возрасте уже ездила одна на общественном транспорте, но он ушёл далеко вперёд от меня, десятилетней, в плане широты кругозора, путешествий и куда более образован в плане искусства. Он растёт в театрах и музеях, куда более смело высказывается, раскован. Но это не моя заслуга, просто он другой человек, и у меня, как у мамы, другие возможности, отличные от тех, которыми располагали мои родители.

- В одном из интервью вы сказали такую фразу: «не воспитывайте своих детей - воспитывайте себя, а дети, глядя на вас, воспитаются сами». Уалось ли вам самой измениться, подавая пример сыну?

- Да, я действительно считаю, что слова у родителей не должны расходиться с делом, и если ты ограничиваешь время пользования гаджетами у ребёнка, то не стоит самому зависать в телефоне. У меня дома есть правило тишины, когда звуки у телефонов отключаются.

АЛЕША ЗНАЕТ НАИЗУСТЬ ПЕСНИ «АКВАРИУМА» «2-12-85-06» и «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕС»

- В августе вы с Алешей были в Петербурге и посетили концерт группы «Аквариум»

- Наш поход летом на концерт «Аквариума» на крыше в Петербурге запомнился тем, что впервые мы слушали его не вместе. Алёша остался за кулисами, а я была в зале. Кулисы - это довольно условно, так как это крыша, вид на Неву, на верфи, а в метре выход на сцену. Алёша впитывал и воздух, и небо с удивительной красоты закатом, и музыку, царящую над всем этим. Поэтому и впечатления от концерта у него остались сильные.

- Алеша слушает «Аквариум» в повседневной жизни? Любимая песня есть?

- Да, есть несколько песен, которые у Алёши в плейлисте. И он многое знает наизусть. «2-12-85-06», «Электрический пёс» и многое другое, и ранее, и позднее, и что любопытно, это не те песни, которые сводили меня с ума в подростковом возрасте. Алёша сам скачивает песни, которые ему нравятся, сам их компонует, и я с интересом наблюдаю за его музыкальными вкусами.

- Не говорит еще, что пойдет по стопам легендарного дедушки?

- Алёша для себя выбрал театральную студию, хотел бы играть в театре, но ещё он занимается и спортом, сейчас это плавание, и ходит в музыкальную школу, так что круг его интересов широк, но пока нет разговоров о профессии.

НА «МАЯКОВСКОЙ» МНЕ КАК БУДТО 12 ЛЕТ, НА «ГОРЬКОВСКОЙ» 20, А НА «УДЕЛЬНОЙ» 14

- Вы провели насыщенный август в Петербурге, вы же тут выросли. Что для вас этот город?

- Я люблю этот город всей собой, он меня воспитал, и говорить о любимых местах не получается. Есть улицы, с которыми меня многое связывает, я не могу пройти по ним просто так, не видя себя десятилетнюю или двадцатилетнюю. Я спускаюсь на станцию «Маяковская», и мне как будто 12 лет. А на «Горьковской» - 20. На «Удельной» - 14. С каждой что-то связано. На Моховой я всегда студентка, так как там институт, который я закончила. Мои отношения с городом - прежде всего отношения с самой собой.

- А у Алеши появилось любимое место в Петербурге?

- Алёша любит гулять по центру, тоже обрастает своими памятными местечками. Пышечные, детские театры, дома наших друзей. Мы в Петербурге часто ходим в гости, что редко бывает в Москве. У нас тут совсем иная жизнь: беззаботная, лёгкая, и именно с этим ощущением у Алёши Петербург и ассоциируется. И с родными, конечно же. Что, наверное, очень важно. Он знает, что здесь нас любят и всегда ждут