Звезда фильма «1+1» Франсуа Клюзе представит в Петербурге новую картину

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-03T14:44:39+03:00

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Главную роль в картине «Как прогулять школу с пользой» исполнил знаменитый актер, звезда кинохита «1+1» Франсуа Клюзе, который впервые приедет в Россию, чтобы лично представить свою новую работу зрителям.

«Как прогулять школу с пользой» - новый фильм известного мастера семейного кино и путешественника Николя Ванье, снявшего первую часть знаменитой кинотрилогии «Белль и Себастьян». Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно - как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин - мрачный граф, есть власть - добродушный, но строгий лесничий, и есть браконьер Тотош - человек, решивший быть вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный тип. Зритель не сразу узнает в этом бородатом лесном шамане холеного буржуа из фильма «1+1». Чью сторону выберет Поль: лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу? Как бы то ни было, Поль проведет зрителя по дороге, полной головокружительных приключений!

Перед фильмом на сцене «Ленинград Центра» пройдет artist-talk с участием Франсуа Клюзе и кинокритика Михаила Трофименкова.

Сбор гостей: 18:30

Начало фильма: 20:00