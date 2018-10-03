2018-10-03T15:01:03+03:00
Общество

Тест «Комсомолки» и «Мит Стар»: какая вы колбаса?

Осторожно, эта игра пробуждает аппетит и чувство юмора!
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Кто сказал, что колбаса - непременно "деловая"? Проверьте свой характер и чувство юмора. Автор фото Степан Степанов.Кто сказал, что колбаса - непременно "деловая"? Проверьте свой характер и чувство юмора. Автор фото Степан Степанов.
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Жизнь современного человека нелегка: надо работать, надо отдыхать, надо заниматься домашним хозяйством и, наконец, баловать своего кота, чтобы не покупать уже пятнадцатую пару тапок. Справляться со всеми делами одинаково хорошо очень сложно. Интересно, а вам это удается?

Сейчас мы узнаем, КРУТАЯ вы КОЛБАСА или паштет дрожащий? ДЕЛОВАЯ или РОМАНТИЧНАЯ?

Тест «Комсомолки» и «Мит Стар» покажет!

Пройти тест «Какая вы колбаса?»

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