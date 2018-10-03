Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-03T15:22:44+03:00

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Базилик овощной Балконный.

Среднеспелый сорт для выращивания на балконах, лоджиях, подоконниках, а также в открытом грунте. Растение низкорослое, 20-25 см, хорошо облиственное. Листья мелкие, зеленые, с сильным ароматом. Используется в свежем и сушеном виде в качестве пряно-вкусовой добавки в домашней кулинарии. Ценность сорта. Отличные вкусовые качества, высокая ароматичность.

Укроп Пучковый владыка, тм «Premium Seeds»

Укроп пучковый Владыка тм «Premium Seeds».

По урожайности №1 в России!

Для многоразовой уборки (за сезон 4-5 срезок).

Суперэкономия! Один пакет Владыки заменяет до десяти пакетов обычного укропа.

Среднеспелый сорт пучкового укропа. Растение имеет форму плотного, компактного куста. Листья крупные, темно-зеленые, нежные, с сильным пряным ароматом, долго сохраняют свежесть после срезки. Растение неприхотливо к почвенным условиям, но требовательно к свету.

Ценность сорта. Ценится за компактность, высокую урожайность, длительное использование зелени, быстрое отрастание после срезки, очень продолжительное хранение при заморозке!

После заморозки сохраняет все свои качества свежей зелени, остается вкусным и ароматным!

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

Официальный представитель в Санкт-Петербурге ИП Вознесенская М. А. (Русский Огород)

Адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе, 42, корп. 2 тел. 8-921-640-10-39

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