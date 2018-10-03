2018-10-03T17:09:21+03:00
Общество

Как так можно?! Петербуржцы превратили пролетку на 1-й Советской в урну

Памятник, который напоминал бы о старом названии улицы, установили в канун Дня города [фото]
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Вот это лежит за сиденьем пролетки Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитанияВот это лежит за сиденьем пролетки Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания
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Пролетку на 1-й Советской улице установили в конце мая – ко Дню города Закончив реконструкцию и превратив заставленный машинами участок в пешеходное общественное пространство, горожанам решили напомнить старое название улицы – Каретная.

Памятник назвали «Смена эпох». Тогда скульптор Александр Добровольский рассказывал: пролетка не запряжена не случайно: благодаря постаменту и «тросам», она будто парит в воздухе.

– Кони не нужны: здесь действует принцип «стакан наполовину пусть или наполовину полон», – объяснял он. – Каждый выбирает для себя. Коляска находится в подвешенном состоянии: либо мы восстанавливаем, либо демонтируем.

Автор идеи гордо подчеркивал: карета антивандальная, подключенные к ГЛОНАСС часы – за противоударным стеклом. Так что садиться на место кучера – разрешается.

Все прекрасно. Только вот менталитет местного человека Александр, увы, не учел.

Пролетка превратилась в гигантскую урну! – рассказал активист объединения «Центральный район за комфортную среду обитания» Павел Разумов. – Мусор вываливается через дно.

Похоже, карету облюбовали любители выпить и почитать: за сиденьями – бутылки, причем вовсе не из-под лимонада, куча рекламных проспектов. Есть даже баночки из-под детского питания. В общем – «культура» налицо.

Мусор вываливается из днища Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

Мусор вываливается из днища Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

- У меня только три вопроса, - написал в соцсети возмущенный Павел. – Куда смотрят дворники? Зачем сделали полость за сиденьями? Как петербуржцы смеют так себя вести?

Заметим, что последний вопрос, пожалуй, стоило бы поставить на первое место. В последнее время культурная столица поражает отдельными примерами не самого культурного поведения. За примерами и далеко ходить не надо. То мангал попытаются поставить на «Медном всаднике», то завалят вестибюли метро чеками – мол, раз урн нет, то брошу на пол.

А может быть урн и здесь не хватило? Но местные жители говорят: этого добра на 1-й Советской достаточно. Чуть поодаль пролетки, но пройти 20 метров – дело нехитрое. Было бы желание.

- Судя по фото, дворники даже не заглядывают на памятник! – пишут возмущенные горожане.

- Им даже в голову не приходит, что дикари туда мусор выбрасывают, - парируют другие.

- Скульпторы - это творческие люди. Они, наверное, не так практичны. И им в голову не могло прийти, что некоторые существа НАСТОЛЬКО свиньи, - пишут в комментариях к фотографиям Павла.

В целом же активисты пришли к печальному выводу: мусор – подтверждение того, что за памятником никто не следит.

- Скоро банально растаскают пролетку на металлолом, - уверены горожане.

Зато снаружи все красиво Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

Зато снаружи все красиво Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

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