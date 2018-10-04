Отставка Георгия Полтавченко. Причины и последствия
Обсуждаем с политологами и депутатами Госдумы версии причин, по которым президент Владимир Путин отправил Георгия Полтавченко заниматься судостроением. И знакомимся с новым губернатором - Александром Бегловым
Георгия Полтавченко на посту губернатора Санкт-Петербурга сменил Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга
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