2018-10-11T16:07:18+03:00
Звезды

Стас Барецкий: «Шнуров официально представит будущую жену на концерте в Петербурге»

Лидер группировки «Ленинград» удивил поклонников, появившись в ЗАГСе
Елена БЕЗГОДОВА
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Сергей Шнуров готовится к походу в ЗАГС.Сергей Шнуров готовится к походу в ЗАГС.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Музыкант Сергей Шнуров продолжает эпатировать публику накануне своего концерта. 19 октября он собирается не только сыграть свои многочисленные хиты, но и познакомит фанатов со своей невестой. О планах лидера группировки «Ленинград» рассказал «КП» его коллега Стас Барецкий.

- Да, на шоу он планирует показать свою невесту. То, что он женится – это правда. Я надеюсь тоже приду на концерт, несмотря на травмы, полученные в аварии, - заявил Барецкий.

Девушка, которая станет супругой импозантного музыканта, публике уже знакома. С длинноволосой красавицей по имени Варвара Шнуров приходил на тусовку одного из модных журналов. Представил ее как поэтессу и весь вечер обнимал за талию. С ней же Шнур зажигал на футбольном матче «Зенита» и посещал фотосессию с котом Ахиллом.

Действительно ли Шнуров женится по любви, или это очередной пиар-ход перед масштабным шоу – покажет время.Кроме того, случайные прохожие засняли музыканта во Дворец бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге 10 октября. Именно там он подавал заявление на регистрацию брака. Лица его спутницы не видно, она сидит спиной, но по фигуре и волосам спутницы понятно, что в ЗАГС он привел блондинку-поэтессу.

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