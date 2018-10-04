Источник: В администрации «Морского порта Санкт-Петербурга» произошел взрыв, один человек пострадал
В «Морском порту Санкт-Петербурга» ранним утром произошла эвакуация сотрудников. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
- Работают взрывотехники, - пояснил "КП-Петербург" источник. - Сотрудники МЧС находятся рядом.
Предварительно, в здании администрации Морского порта на третьем этаже на Межевом каналн произошел взрыв. Один человек пострадал, получив травму ноги.
- Произошла эвакуация, пожарные приехали, - пояснил источник. - Разбираются что было. Все живы, но один получил травмы. Непонятный взрыв, здесь полиция и ФСБ. Управление порта - это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было. У человека нога травмирована, опухшая, раны средней тяжести.
В МЧС Петербурга и ФСБ от комментариев отказались.