Источник: В администрации «Морского порта Санкт-Петербурга» произошел взрыв, один человек пострадал

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-04T10:17:51+03:00

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В «Морском порту Санкт-Петербурга» ранним утром произошла эвакуация сотрудников. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

- Работают взрывотехники, - пояснил "КП-Петербург" источник. - Сотрудники МЧС находятся рядом.

Предварительно, в здании администрации Морского порта на третьем этаже на Межевом каналн произошел взрыв. Один человек пострадал, получив травму ноги.

- Произошла эвакуация, пожарные приехали, - пояснил источник. - Разбираются что было. Все живы, но один получил травмы. Непонятный взрыв, здесь полиция и ФСБ. Управление порта - это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было. У человека нога травмирована, опухшая, раны средней тяжести.

В МЧС Петербурга и ФСБ от комментариев отказались.