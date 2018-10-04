Никаких зеленых «грив»: Милонов выступил против школьниц с крашеными волосами

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-04T10:35:56+03:00

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Очередная интересная инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова взбудоражила умы россиян. Знаменитый борец с нетрадиционными проявлениями сексуальной ориентации уверен, что школьницам надо запретить красить волосы. Не детское это дело – уверен парламентарий.

- Крашеная «грива» является нарушением некоего дресс-кода, который должен присутствовать у любого ученика, - рассказал Виталий Милонов корреспонденту «КП-Петербург» по телефону.

Народный избранник считает, что яркие волосы – это явный признак невнимания к ребенку со стороны родителей.

- Если маме и папе плевать, как выглядит их дочь, если они сами безмозглые, то это не значит, что жертва их невнимательности должна заражать беспорядком всех окружающих, - уверен парламентарий.

Инициатива появилась после недавнего скандала в Перми, где девочку с розовыми волосами выгнали с урока. При этом прокуратура встала на сторону ученицы, так как закон не регламентирует цвет или форму прически. Теперь это может измениться. Свои предложения Милонов уже направил министру просвещения России Ольге Васильевой.

Депутат уверен, что школа – это то место, где есть дисциплина. И в нее нельзя ходить как раскрашенные фурсетки из глянцевых журналов. Это нормально, это требование большинства родителей.

- Мы не хотим этого либерального попустительства, видеть в наших школах зеленоволосых дьяволиц, - заявил Милонов.

Но не только против ярких цветов протестует депутат. По его мнению, красить волосы в школьном возрасте не стоит в принципе.

- Там еще все девочки, каких «самцов» они привлекают? Да и до 16 лет это вредно для волос. Потом вырастут и пусть красят хоть в радужный цвет и уезжают подальше. Мы хотим, чтобы наши дети росли в правильной обстановке, - считает парламентарий.

Виталий Милонов уверен, что крашеные волосы – индикатор стойкой проблемы с нравственностью в обществе. Пусть лучше ребенок самовыражается в дисциплине, в успехах в учебе, в чтении правильной литературы.

Если же школьница все-таки придет в учебное заведение с яркими волосами, то к директору надо вызвать ее родителей, которые в течение суток должны «устранить» нарушение.

- Никто с зеленой гривой в наших школах учиться не будет, - подчеркнул Виталий Милонов.