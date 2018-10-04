2018-10-04T11:34:46+03:00
КП-маркет

Подпишите родителей и близких вам людей на «Комсомолку»

4 октября стартовала Всероссийская декада подписки на первое полугодие 2019 года
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Подпиши родителей на "Комсомолку" по выгодным ценам с 4 по 14 октября!Подпиши родителей на "Комсомолку" по выгодным ценам с 4 по 14 октября!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Началась декада подписки на первое полугодие 2019 года с 4 по 14 октября. А это значит, что пришло время подписаться по самым выгодным ценам в году и к тому же получать за это подарки!

Мы предлагаем вам порадовать ваших родителей и подписать их на родную, любимую еще с молодости газету – «Комсомольскую правду».

У каждого поколения свои интересы и средства потребления новостей. Вот, например, вы, сегодня проснулись и сразу узнали порцию нужной информации со страниц популярных интернет сайтов, а ваши родители? А они по-прежнему привыкли получать новости из газет, просто потому, что это привычка с детства, или семейная традиция, или просто они больше доверяют печатной версии, а, может, им просто нравится запах свежей утренней прессы и шуршания газеты в руках.

Для того, чтобы «Комсомолку» можно было читать каждый день совсем необязательно дождливым утром спешить к газетному киоску, можно просто подписаться, и мы позаботимся о доставке газеты прямиком в почтовый ящик ваших родителей или на нужное им почтовое отделение.

Как подписаться на газету «Комсомольская правда» на первое полугодие 2019 года

Чтобы не стоять в очереди за подпиской, вы можете упростить процесс и подписаться по интернету:

На сайте «Комсомолки»

На сайте почты России

ВАЖНО!

Подпишите дорогих вам людей на «Комсомольскую правду» по самым выгодным ценам в этом году. Сделать это можно с 4 по 14 октября 2018 года в рамках Всероссийской декады подписки.

Сделайте близким каждое утро добрым, они вам тоже ответят добротой.

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