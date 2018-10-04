Расписание матчей 7-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Боруссия»- «Аугсбург», «Бавария» - «Боруссия Менхенгладбах» и другие матчи 7-го тура немецкого чемпионата
Завтра, 5 октября, после перерыва на еврокубковые поединки, в Германии возобновятся игры бундеслиги. В седьмом туре немецкого чемпионата сойдутся одни из лидеров турнира, а также записные айтсайдеры, но в любом случае будет интересно.
5 октября, в пятницу, первый матч тура проведут «Вердер» и «Вольфсбург». Обе «зеленые» команды уверенно идут в чемпионате и находятся в верхней половине турнирной таблицы. Однако предпочтительные шансы на победу все же у хозяев. 45 против 26 – такие проценты на выигрыш «Вердера» и «Вольфсбурга» соответственно.
Следующие игры будут уже в субботу, 6 числа. В первой центральной встрече дортмундская «Боруссия» примет дома неуступчивый «Аугсбург». Здесь шансы хозяев выглядят впечатляюще – 66 человек из ста ставят на хозяев и только 14 процентов голосуют за победу гостей.
Другим матчем дня станет противостояние второй команды Бундлеслиги «Баварии», которая померяется силами с «Боруссией» из Менхенгладбаха, занимающей четвертую строчку чемпионата.
Также 6 октября сыграют: «Ганновер 96» и «Штуттгарт», «Фортуна» и «Шальке 04», а также «Майнц 05» и «Герта».
Еще три игры пройдут в воскресенье.7 числа силами померятся «Фрайбург» с леверкузенским «Байером», «Хоффенхайм» с «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг» с «Нюрнбергом».