Новый Volkswagen Touareg. На класс выше!

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-04T17:21:39+03:00

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Официальные дилеры Volkswagen - Фольксваген Центр Пулково, Фольксваген Центр Лахта и Фольксваген Центр Таллинский, провели презентацию нового поколения кроссовера Touareg. Атмосферной локацией для этого действа стал вертолетный центр недалеко от аэропорта . Помимо презентации Touareg, на которой ведущий знакомил гостей с особенностями новинки, состоялся увлекательный тест-драйв, который позволил гостям мероприятия поближе познакомиться с автомобилем.

Новый Volkswagen Touareg.

На территории вертолетного центра была построена трасса с искусственными препятствиями: уклоны, диагональное вывешивание, «змейка» на высокой скорости, «лосиный тест», а также крутой разгон по взлетной полосе и экстренное торможение. Испытать на площадке можно было не только сам Touareg, но и другого представителя внедорожной линейки Volkswagen - большой семиместный кроссовер Teramont.

Вернувшись из поездки, гости с увлечением делились эмоциями: отмечали повышенный комфорт в салоне нового внедорожника, впечатляющий размер центральной 15-дюймовой цифровой панели, отменную управляемость и помощь автомобиля во время движения, которую обеспечивают различные ассистенты безопасности. После этого гости продолжили вечер в атмосфере настоящего праздника, поучаствовали в интерактивной викторине о бренде Volkswagen и получили замечательные призы.

После официальной части гости насладились вкуснейшим фуршетом и крутейшим сетом кавер-версий известных хитов в исполнении группы «Мужские разговоры». В качестве занимательных развлечений гостям были предложены различные активности: мастер-класс по изготовлению настоящих кожаных аксессуаров, фото-зоной с возможностью стать лицом обложки журнала о Touareg, и многое другое.

И все же наибольшее интерес публики вызвал именно Touareg, ориентированный на целевую аудиторию премиум-класса.

Покупателям предлагается выбрать один из трех силовых агрегатов, работающих в паре с безальтернативным 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Motion. Базовый Touareg оснащен 2,0-литровым бензиновым TSI с отдачей в 249 лошадиных сил. Его можно приобрести минимум за 3 399 000 рублей. Заказать данную комплектацию возможно с 1 ноября 2018 года.

Подробности на сайте www.volkswagen-petersburg.ru и по тел.331-99-94

Генеральными партнерами мероприятия выступили ГК «Балтийский лизинг» и СК «Ингосстрах».

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