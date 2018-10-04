В Петербурге выбрали логотип 300-летия Невского проспекта

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-04T17:56:55+03:00

Горожане сделали свой выбор в пользу эмблемы, стилизованной под табличку на доме.

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Петербург готовится ко дню рождения главной магистрали города. Невскому проспекту 13 октября исполнится 300 лет. Юбилей город встретит праздничными мероприятиями . А в честь памятной даты в Северной столице решили даже выбрать эмблему - официальный символ 300-летия Невского проспекта.

Определиться с логотипом должны были сами петербуржцы. Смольный объявил о начале голосования 21 сентября. Горожанам представили 10 вариантов эмблем и дали время до 1 октября сделать свой выбор на специальном сайте. Сегодня в Смольном наконец объявили, какому же из логотипов петербуржцы отдали предпочтение.

Большинство голосов получила стилизация под типичную петербургскую табличку с названием улицы и номером дома, вместо которого указана дата – 300 лет.

– Почетное второе место занял вариант №4, который представлял все узнаваемые памятники и доминанты Невского проспекта в одном логотипе. И, наконец, третье место по праву досталось варианту № 7, на котором изображены окна зданий Невского проспекта, – рассказали в пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

СПРАВКА «КП»

Сквозное движение по Невскому проспекту от Александро-Невской лавры до Адмиралтейства открыл своим указом от 2 октября (по старому стилю) 1718 год Петр Первый. Заложена главная магистраль города была в 1710 году. Протяженность Невского проспекта составляет 4,5 километра.

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