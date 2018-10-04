Премьера гастрольного тура Blue Man Group состоится в Петербурге 20 ноября

4 Окт. 16:36 2018-10-05T12:37:22+03:00

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Что это такое Blue Man Group?

Международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году.

Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Почему об этом надо знать?

Просто потому что Blue Man Group – легендарное шоу, и оно впервые приезжает в Россию. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий – 3 блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

А кто такие «блюмены»? И откуда они берутся?

Блюмены – главные персонажи шоу с синими лысыми головами. Иные, но не пришельцы; умело вызывающие смех, но не клоуны; безмолвные, но не мимы; ударники, но не музыканты. Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных блюменов, где ищет выдающихся физических актеров с прекрасным чувством ритма и музыкальными задатками.

Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из 4 музыкантов.

Мне где-то уже попадались их афиши или постеры, наверное, в одном из городов, где у них стационарные шоу. Чем будет отличаться то шоу, которое приедет в Россию?

Это будет тот же самый Blue Man Group, но в своем гастрольном исполнении. Более того, в России шоу впервые будет выступать уже только на спортивных аренах, а не в театральных залах. Само шоу, его элементы постоянно меняются и обновляются – появляются новые истории и музыка, создаются новые музыкальные инструменты, вводятся современные технологии. Очередной раунд обновлений пройдет в Монреале летом 2018 года.

Уже известно, где и когда пройдут концерты? И уже можно купить билеты?

Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву, где будет выступать в МСА «Лужники» с 28 ноября 2018 года. Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС «Уралочка»). Билеты на выступления в этих трех городах уже можно купить на сайте. До конца июня будут объявлены все города российского тура.

В мировом гастрольном туре Blue Man Group Барни – капитан блюменов.

Бернард Феликс Хаас (также известный как Барни) наполовину немец, а наполовину – ирландец. Он работает в шоу Blue Man Group с 2012 года. Однажды попав на кастинг блюменов, он тут же влюбился во вселенную шоу. Подготовительные тренинги он прошел в Нью-Йорке, а после в качестве исполнителя путешествовал с гастрольным туром Blue Man Group в разных странах.

До прихода в Blue Man Group Барни изучал киноискусство, телепроизводство и иностранные языки в Свободном университете Берлина / Freie Universität. Одновременно с этим он брал частные уроки актерского мастерства, посещал театральные мастер-классы, изучал физический театр. Во время учебы в университете Барни играл на ударных в разных группах. Он преподавал перкуссию детям, а также занимался организацией экскурсий для людей с ограниченными возможностями и когнитивными расстройствами. Барни владеет пятью языками – английским, немецким, испанским, португальским и итальянским, а еще он начал изучать мандаринский китайский.