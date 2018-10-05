Георгий Полтавченко: «Преемнику оставляю динамично развивающийся город»

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-05T15:52:08+03:00

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Георгий Полтавченко официально передал полномочия по управлению городом Александру Беглову. Сегодня, 5 октября, он поблагодарил правительство Петербурга за плодотворную работу, пожелал удачи приемнику и попросил провожать его без аплодисментов. А еще согласился честно рассказать о планах на будущее и о том, что не успел воплотить в жизнь, будучи губернатором.

- Георгий Сергеевич, с каким чувством покидаете свой пост?

- Двояким. С одной стороны, чувствую некое облегчение. Все-таки быть губернатором не только почетно, но и ответственно. Ты на связи 24 часа в сутки и любое происшествие, позитивное или нет, докладывается губернатору. А он, в свою очередь, должен принимать единственно правильное решение, чтобы разрешить ситуацию. Такое решение, которое не нанесет ущерба интересам жителей города.

С другой стороны, испытываю огромную благодарность по отношению к тем, с кем трудился и служил городу. Важно, что результаты нашей 7-летней работы видны в Петербурге: на его улицах, домах, в промышленности… Мы все эти годы занимались тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики города. Жаль расставаться с надежными соратниками.

- Заберете ли кого-то из своей команды с собой?

- Я не ставил такую задачу. Здесь (в Смольном, - прим.Авт.) работают высоко квалифицированные, порядочные люди. И если у кого-то возникнет такое желание, буду рассматривать. Но сегодня на повестке дня этот вопрос не стоит. Посмотрю на тех, с кем буду работать. Мне приятно, что президент оказал мне доверие и рекомендовал на пост председателя совета директоров ОСК. Я неплохо знаком с их деятельностью и уверен, что мне будет легко войти в новую ипостась.

- Что сделаете первое для себя, не будучи включенным в работу 24/7?

- Я уже позволил сегодня – поспал на один час больше. Проснулся не в 6 утра, а в 7.

- Вы говорили, что новый врио губернатора Александр Беглов не допустит буффонады? Что имели ввиду?

- По-моему, это очень понятные слова. Санкт-Петербург культурный город, город прекрасных традиций и политических в том числе. Он не терпит таких вещей. Новый губернатор будет продолжать эти традиции и способствовать тому, чтобы все было тихо, дружелюбно и город развивался.

- С решения каких проблем вы бы порекомендовали начать вашему преемнику?

- Запущенных или неразрешенных проблем в нашем городе не существует. Но есть те, которые возникают постоянно, например, зависящие от нашего климата. Внимание стоит уделить прохождению отопительного сезона, дальнейшему развитию улично-дорожной сети. Причем, не просто строить дороги, а, как мы это уже делали, создавать скоростные магистрали, которые бы разгружали центр города. Ну и продолжать привлекать инвестиции.

И я приемнику оставляю не пепелище, а динамично развивающийся город.

- Что будет с проектами, которые планировались? Например, строительством мусоросжигающего завода, аэроэкспрессом в Пулково…

- Об этих проектах мы говорили, но решать губернатору. Проекты реальные, живые и нужны городу. Будут ли они реализовываться - зависит от воли правительства и наличия средств в бюджете.

- А что касается отношений с ЗакСом?

- Я проблем с ЗакСом не видел. Думаю, вы согласитесь с тем, что все инициативы были поддержаны, и мы работали конструктивно с Вячеславом Макаровым. У нас с ним товарищеские отношения – вместе с ним спортом занимаемся. Уверен, что такие же отношения будут складываться у Макарова с Бегловым, у ЗакСа с правительством города. Нам делить нечего! Главная и единая задача - служение городу.

- Выборы губернатора пройдут в 2019 году. За кого будете голосовать?

- Так как я уже не политический руководитель города, а обычный гражданин - отдаю голос Беглову. Будет ли он выдвигаться? Это надо его спросить. Я бы хотел, чтобы он участвовал в выборах.

- Покидаете пост, на котором вы были 7 лет. О чем-то жалеете?

- Ни о чем не жалею. Для меня эти 7 лет пролетели как один миг. Когда занимаешься нелюбимым делом или в коллективе, который не нравится, часы кажутся годами. А у меня один миг, потому что с удовольствие служил. На новое место работы выхожу на следующей неделе. Но к работе я уже приступил – внимательно изучаю все, что имеется об ОСК.