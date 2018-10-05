Премьера музыкальных спектаклей от Billy's Band «Блюз в голове» и «Игры в Тома Уэйтса»

5 Окт. 18:33 2018-10-08T18:08:26+03:00

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В новом сезоне на сцене Театра Эстрады им. А.Райкина петербургская группа Billy’s Band покажет два музыкальных спектакля – «Игры в Тома Уэйтса» и «Блюз в голове».

Billy's Band с одинаковым успехом покоряют как многотысячную аудиторию рок-фестивалей, так и взыскательных посетителей камерных клубов, но только концертами их деятельность и сфера интересов не ограничиваются. Нашумевшие музыкальные спектакли стали по-настоящему визитной карточкой группы. Весной этого года аншлаговые премьеры прошли в московском Гоголь-центре. Осенью в родной Петербург возвращаются обновленные постановки с переработанными номерами и новыми декорациями. Неизменными остаются лишь хриплый голос Билли Новика под звуки контрабаса, пронзительная лирика песен Billy’s Band, тонкий юмор, точность жизненных наблюдений и дух творческого Петербурга.

«Блюз в голове» петербургская публика на сцене театра не видела уже очень давно. Этот музыкальный перформанс во многом автобиографичен, песни группы здесь органично сочетаются с невероятно точными и остроумными рассуждениями о детстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположным полом. «Блюз в голове» - история творческих людей, которая начинается с идиллии. Они живут и репетируют в заброшенном доме и полны надежд. Но что произойдет, когда им придется столкнуться с реальностью? Как будет складываться творческая жизнь и продолжится ли она вообще? «Блюз в голове» — это всё, что нужно, чтобы почувствовать дух ночного Петербурга. От уже забытого ощущения прокуренных баров до лестничной клетки на окраине города. От мечты о странах, в которых никогда не были до писем от призрачной незнакомки из неведомого американского штата. Спектакль постоянно развивается - меняются и декорации, и музыкальные номера, и лирические отступления.

«Игры в Тома Уэйтса» – знаковый спектакль для группы, ведь поначалу Billy's Band снискали славу умелых подражателей великого музыканта, играя на ранних концертах его песни, а «Оторвемся по-питерски», «Где спит твое сердце?», да и «Блюз в голове» появились гораздо позже. Дальше пути бэнда и великого мистификатора разошлись, но музыкальная программа осталась и продолжила развиваться, пройдя путь от театрализованного концерта до полноценного спектакля. В Театре Эстрады будет представлена специальная версия постановки.

Спектакли вместе с Билли Новиком представляют музыканты Андрей Резников и Михаил Жидких, художник-декоратор Гала Филатова (художник по костюмам шоу «Алиса в стране чудес», «Снежный король 1 и 2», музыкального шоу «Дом с привидениями»), художник визуального пространства Макс Тигай, художник по свету Светлана Николаенко (театр «Зазеркалье»), танцовщица Татьяна Лузай (театр «Дерево») и звукорежиссёр Дмитрий Максимачёв (руководитель Большого Стереофонического Оркестра). Собирала «игры» этой креативной команды в шоу режиссёр Алла Резникова.

- Мы очень ждём и готовимся к этим постановкам, - сообщает группа. – Уверены, что они будут интересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам. Это будут не концерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом и декорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой.

9 октября – «Блюз в голове»

10 октября – «Игры в Тома Уэйтса»

Адрес: Ул. Большая Конюшенная, 27. Театр Эстрады имени Аркадия Райкина

Начало спектаклей в 20:00

16+